Sporting Cristal VS Zulia EN VIVO: LIBERO sortea 4 entradas dobles par ver la Copa Sudamericana en Matute. 

Esta tarde, Sporting Cristal necesita el apoyo de su gente para poder revertir el marcador que sufrieron en la ida. El equipo de Claudio Vivas enfrenta a Zulia en Matute por el duelo de vuelta de los octavos de final por la Copa Sudamericana 2019.

Para ello, libero sorteará 4 entradas dobles para asistir a Matute y alentar al equipo de tus amores. ¿Qué debes hacer para ganar uno de los cuatro boletos? Aquí te explicamos los pasos a seguir.

¿Cómo participar del sorteo para el partido Sporting Cristal vs Zulia?

Primero, debes darle me gusta a esta publicación, luego compartirlo en tu perfil en modo público y finalmente etiquetar a la persona con quien irás al estadio. Ojo, si no completas los pasos no podrás ser uno de los ganadores.

El sorteo se estará realizando a las 4 de la tarde. ¡Buena suerte, hincha celeste!!

HOY Cristal vs Zulia FC desde Matute

Sporting Cristal recibe al Zulia desde las 17:15 p.m. en Matute por el partido de vuelta. En la ida, los celestes cayeron por la mínima diferencia. F. Pacheco, C. Gonzales y Palacios serán el trío ofensivo celeste.

Cristal vs Zulia FC EN VIVO | probables alineaciones por la Copa Sudamericana 2019

Sporting cristal: J. Álvarez, J. Madrid, R. Renvoredo, O. Merlo, J. Céspedes, J. Cazulo, H. Calcaterra, C. Ortiz; F. Pacheco, C. Gonzales, C. Palacios.

Zulia FC: L. Morales; D. Rivillo, G. León, A. Maldonado, G. Benitez; J. Martínez, E. Hernández; B. Velásquez, A. Zambrano, F. Feltscher, J. Paredes

Sudamericana Octavos de Final | Sporting Cristal vs Zulia FC EN VIVO

Fecha: Martes 30 de Julio de 2019

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima, Perú).

Hora: 5:15 pm (Hora Venezolana).

Árbitro principal: Anderson Daronco (Brasil)

Asistentes: Danilo Manis y Guilherme Dia Camilo (Brasil)

Cuarto árbitro: Wagner Magalhaes (Brasil)

Árbitros VAR: Raphael Claus (Brasil)

Ayudantes VAR: Luiz Flavio de Oliveira y Rodrigo Correa (Brasil)

Observador VAR: Ubaldo Aquino (Paraguay)

Inspector de árbitros: Juan Corozo (Ecuador)

Transmisión televisiva: Directv Sports, Canal 1610

¿Qué canales transmite EN VIVO la Copa Sudamericana 2019?

DirecTV Sports tiene los derechos exclusivos de la Copa Sudamericana 2019. Es decir, todos los encuentros, sea octavos de final, cuartos, semifinales y la final única irá EN VIVO y EN DIRECTO por el canal mencionado.

¿Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana 2019?

En inicio se iba a disputar en el Estadio Nacional de Lima, luego se cambió de sede por decisión de la Conmebol y se confirmó que Paraguay albergará esta histórica final única.

Sporting Cristal vs. Zulia: Horarios en el mundo para VER la Copa Sudamericana

Perú: 5:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

Ecuador: :15 p.m.

Venezuela: 6:15 p.m

Bolivia: 6:15 p.m

Argentina: 7:15 p.m

Uruguay: 7:15 p.m

Chile: 6:15 p.m

Paraguay: 6:15 p.m