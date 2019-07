Diego Godín cargó contra Cristiano Ronaldo por polémica celebración en Champions

A pesar que la UEFA Champions League culminó dos meses atrás, con Liverpool como nuevo campeón del certamen, existen algunos jugadores que no han podido pasar la página tras el torneo europeo más importante a nivel de clubes.

Uno de estos personajes es Diego Godín, capitán de la selección uruguaya y ex jugador del Atlético de Madrid, equipo con el que luchó en la última Liga de Campeones. El ‘Faraón’ consideró que hubo un hecho en particular que no le sentó bien, los octavos de final contra Juventus.

En la vuelta de esta instancia, la cual se disputó en Turín, Cristiano Ronaldo celebró uno de los tres goles que marcó en ese día agarrándose los genitales, generando la molestia no solo de la hinchada de ‘Atleti’, sino también de los mismo jugadores del cuadro español.

"Lo que sucede en el campo se queda en el campo, y no hablo de eso, pero no me gusta cuando te falta respeto", declaró el flamante fichaje del Inter de Milán sobre la derrota por 3-0 ante los bianconeros para para la 'Gazzetta dello Sport'.

Cabe recordar que en el partido de ida, el cual culminó 2-0 para el Atlético de Madrid, Diego Simeone festejó de la misma manera en el Wanda Metropolitano. Esta hubiera sido la razón del porqué Cristiano hizo la misma celebración en el partido de vuelta, clasificando posteriormente a los cuartos de final.

Diego Godín fichó por el Inter de Milán en julio del 2019 tras nueve temporadas con el conjunto ‘colchonero’, donde alzó una Liga, una Copa del Rey, dos Europa Leagues y tres Supercopas de Europa durante su estadía en España.