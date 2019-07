Paolo Guerrero anotó 2-0 ante Nacional y sentenció pase de Internacional a cuartos de Libertadores 2019 [VIDEO]

A Paolo Guerrero no le puedes dar ventajas porque no perdona. No importa el minuto. En el último suspiro del Internacional vs Nacional, el delantero peruano recibió una gran habilitación y definió con maestría para volver a vencer a Luis Mejía.

En el tercer minuto de descuento, el revulsivo Wellington Silva volvió a dar un pase clave. No a Paolo Guerrero como en la ida, pero sí al que daría el último pase, el brasileño Rafael Sobis, para la anotación del peruano.

Paolo Guerrero, al borde del área, hizo un magnífico control orientado para adentrarse en la zona de Mejía y pese a la llegada de un defensor rival, quedó recontraperfilado para rematar cruzado y vencer al arquero de Nacional.

MÁS INFORMACIÓN EN BREVE...