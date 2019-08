Everton oficializó el fichaje de una joya de la Juventus hasta el 2024

La Premier League se encuentra a la vuelta de la esquina y los equipos de la máxima división inglesa apuntan a mejorar lo realizado en la última temporada. Everton es uno de los más entusiasmados en pelear la cima del torneo británico y por eso ha incorporado a una de las perlas de la Juventus.

Los 'Toffees' oficializaron este domingo el fichaje de Moise Kean como nuevo jugador del conjunto azul hasta junio del 2024. El delantero italiano con ascendencia marfileña viene de defender los colores 'bianconeros' desde el 2016.

El atacante de 19 años se mostró entusiasmado de fichar por el cuadro de Liverpool no solo por la trascendencia de la institución, sino también por el proyecto que tiene en mente el club inglés con miras al futuro. La contratación de Moise costó 27,5 millones de euros.

"Estaba convencido de firmar porque el Everton es un club que mira hacia el futuro. Yo también. Sé cuál es el tamaño de este club. Tiene una gran ambición, trabajaré muy duro por lograr sueños y objetivos", señaló Kean tras ser presentado.

No obstante, el ex Juventus ha estado en el centro de la tormenta por algunos actos de indisciplina, siendo relegado de la selección italiana en la Eurocopa sub-21. Es por eso que el Everton deberá orientar a Kean para evitar una reincidencia.

El elenco azul culminó la Premier League 2018-2019 en el octavo lugar y sin alcanzar cupo alguno para las competiciones europeas. Marco Alexandre Saraiva da Silva y sus dirigidos buscarán tentar el título inglés y también el pase a algún torneo internacional.

