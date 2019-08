Christian Cueva se iría al Botafogo solo si Santos ficha a Ribéry

Christian Cueva, actual jugador del Santos y la selección peruana, ha sido solicitado por el entrenador del Botafogo, Eduardo Barroca, para sumarse a la plantilla en calidad de préstamo hasta final de temporada. De acuerdo a "Lance!", "GloboEsporte" y "Gazeta Esportiva", ya hubo un primer contacto con el agente de Aladino y se espera una respuesta decisiva para este miércoles 7 de agosto. Sin embargo, el presidente del "Peixe", José Carlos Pérez, adelantó la postura del club por el volante nacional.

En conferencia de prensa, el jefe del Santos indicó que no se contempla la idea de hacer una cesión por Christian Cueva.

“No hay posibilidad de préstamo a Botafogo. Christian Cueva solo saldría si es para siempre. De hecho, estamos trabajando con unos clubes interesados por él", dijo José Carlos Peres, a "Gazeta Esportiva".

Jorge Sampaoli, técnico del Santos, no consideró a Christian Cueva en los dos últimos partidos del Brasileirao contra Goiás y Avaí por un tema de exceso de cupos de jugador extranjero. En total, hay seis. Pero esto no quiere decir que el conjunto donde brillara Pelé no tiene planes para el "8" de la selección peruana.

"Christian Cueva es excelente, pero hay un límite para los extranjeros y Jorge Sampaoli ha decidido dejarlo afuera. Es considerado como cualquier otro extranjero del elenco. Nada diferente", agregó.

El Santos fichó a Christian Cueva por cerca de 6 millones de euros (7 millones de dólares) y recién comenzará a pagar su ficha a partir de la siguiente temporada del Brasileirao en diferentes cuotas hasta el año 2023. El actual sueldo del peruano oscila entre los 135 mil euros (145 mil dólares).

¿Franck Ribéry llegará al Santos por Christian Cueva?

La salida de Franck Ribéry, del Bayern Múnich, ha hecho que equipos brasileños como el Flamengo, el Sao Paulo y el Santos, y, también, de Arabia Saudita como el Al-Nassr, exequipo de Christian Ramos, se interesanto por el experimentado francés.

En relación al Santos, solo una posible venta de Christian Cueva, ya sea al Botafogo u otro club, servirá para ir por el fichaje de Franck Ribéry.

“Santos estaría interesado en prestar a Christian Cueva a Botafogo con un solo propósito: hacer posible la llegada del francés Franck Ribéry al equipo. El club ya habría acordado el salario con el atleta”

Considerando el tema económico del "Peixe", la operación está muy complicada.