Pierre da Silva dejó Paranaense y disputará torneo de segundo orden en Estados Unidos [FOTO]

La Selección Peruana llegar a la final de la última Copa América, aunque terminó en el segundo lugar ante la local Brasil. El universo de futbolistas que pueden defender la blanquirroja sigue en crecimiento y un hombre, de hasta triple nacionalidad, que podría ser parte de una futura convocatoria por parte de Ricardo Gareca fichó por club de Estados Unidos en busca de continuidad.

Es Pierre da Silva, atacante de 21 años, quien trata de despegar por completo en su carrera profesional. El futbolista nacido en Estados Unidos trató de encontrar un sitio en el fútbol de su país y tuvo un inicio en las filas del Orlando City, club protagonista en la MLS. En su etapa desde el 2016 compartió con Yoshimar Yotún y Carlos Ascues, jugadores que ya han defendido a Perú.

Sin embargo, solo tuvo minutos en el equipo B, disputando la USL Championship con mucha regularidad, aunque todavía no con la suficiente experiencia para ser parte del plantel principal. Ante ello, acordó con la directiva del Orlando City su préstamo al Athletico Paranaense de Brasil a inicios de la temporada 2019, donde fue parte de la reserva. No era lo que buscaba.

Luego de unos meses manejando otras posibilidades, Pierre da Silva anunció que su vínculo contractual con el Orlando (hasta diciembre del 2019), se dio por finalizado el pasado 31 de julio. Ya totalmente en libertad, el delantero de padre brasileño y madre peruana buscó la mejor opción para seguir jugando en lo que resta de la temporada.

El buen nivel que mostró en la USL Championship, torneo de segundo orden en Estados Unidos, despertó el interés de otras entidades. Se trata del Memphis 901 FC, que tiene como entrenador a Tim Mulqueen, quien se desempeñó como asistente técnico en el Orlando City, coincidiendo con Pierre da Silva. La confianza que le tiene a su desempeño hizo cerrar el acuerdo.

De esta forma, el futbolista de ascendencia peruana buscará ganarse el titularato en su nuevo equipo, que actualmente se encuentra en la casilla N° 15 con 18 puntos (de 18 participantes). El Memphis 901 FC necesita del fútbol y goles de Pierre da Silva para soñar con meterse a los playoffs por el título de temporada. Son 15 puntos por remontar en 14 fechas, algo difícil, pero no imposible.

“Pierre is one of the most talented young attacking players that I have worked with,” 901 FC head coach Tim Mulqueen said.



“He has great experience for a player his age, and he will have an immediate impact as a left-sided attacker for us.”#901FC | #DefendMemphis pic.twitter.com/aQzLchKMG7