Cristiano Ronaldo explicó en YouTube por qué festeja sus goles saltando y gritando "Siu" [VIDEO]

Cristiano Ronaldo enamora a sus fans en todo el mundo con goles y con sus festejos desenfrenados. El crack de la Juventus concedió una entrevista en YouTube a Soccer.com, donde reveló detalles de su famoso salto y grito “Siu”.

“Fue cuando jugamos en Estados Unidos contra el Chelsea y no sé cómo se me ocurrió. Sólo marqué y lo hice. Fue natural para ser sinceros. Después, me gustó y lo hice más habitualmente. Vi que a la gente le gustaba y me recordaba por la celebración y seguí haciéndolo”, señaló.

El partido, celebrado en la pretemporada de 2013 en el marco de la International Champions Cup, acabó con la victoria del Real Madrid, su equipo entonces, contra el Chelsea de Mourinho. El portugués marcó un doblete y en su primer gol fue cuando celebró así.

De otro lado, según medios internacionales, Cristiano Ronaldo habría pedido a la directiva de Juventus el fichaje del argentino Mauro Icardi, quien no tiene chances en el Internazional de Italia.

“Inter, con Antonio Conte como nuevo entrenador, ya decidió que el delantero argentino no será tomado en cuenta. En el club ya le advirtieron que no será incluido en el equipo, el único desenlace es una venta”, señaló La Gazzetta dello Sport.

"CR7 reclama un compañero de nivel en el centro del ataque. Lukaku estaría bien, pero no es el único que le gusta. Y quienes frecuentan la Continassa -el centro deportivo turinés- juran que en las últimas semanas el portugués les confesó a los directivos del club su aprobación para Mauro. En su opinión, el excapitán de Inter tiene los requisitos correctos para ser el hombre que le abra los espacios vitales en el área", agregó.