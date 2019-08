¡Adiós Vaquero! Diego Forlan anuncia su retiro definitivo del fútbol

Diego Forlan uno de los referentes del fútbol uruguayo anunció que cuelga las botas, luego de una larga trayectoria llena de éxitos. El uruguayo ganó el Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El ex jugador de la Selección Uruguaya ya había adelantado su decisión en una entrevista en la cadena Telemundo:

“No ha sido fácil, pero ya fueron varias entrevistas donde me hicieron la pregunta y por más que no queríamos que llegue este momento, sabíamos que algún día iba a llegar y he decidido dejar de jugar de manera profesional al fútbol" comentó el ex jugador colchonero.

Forlán que vistió las camisetas de clubes como el Atlético de Madrid, Villareal, Manchester United, Inter de Milán, confirmó su difícil decisión a través de su cuenta de twitter con unas palabras.

“Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones, pero comenzará otra de nuevos desafíos” para terminar agradeciendo a todos los que lo acompañar en su carrera.

Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos.



¡Gracias a todos los que de una u otra manera me acompañaron en este camino! 👋🏼 🔟 pic.twitter.com/gVwX0RQJow — Diego Forlan (@DiegoForlan7) 7 de agosto de 2019



Una nueva faceta

Forlan que aún considera estar en buenas condiciones físicas para seguir jugando si así lo quisiera podría seguir alargando su carrera, pero confiesa que se encuentra en la busca de nuevos retos y tiene en mente convertirse en entrenador y poder dirigir en algún momento.

Un ídolo de la selección uruguaya

El uruguayo ha disputado 112 partido con la ‘celeste’ y ha marcado 36 de goles, cinco de ellos fue en el Mundial 2010. Por lo que le dieron el Balón de Oro.Todo un referente para los 'charrúas'.