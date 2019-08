¡Quiso seguir los pasos de Figo! Rivaldo reveló que pudo jugar por el Real Madrid

Rivaldo sorprendió a propios y extraños tras confesar que tuvo la oportunidad de fichar por el Real Madrid, tras terminar su relación con el Barcelona. Al mismo estilo de Luis Figo, quien dejó a los azulgranas para defender la camiseta blanca.

En una entrevista para 'Betfair', el delantero de la selección de Brasil reveló detalles de su etapa como jugador y sobre los equipos que defendió.

"Habría sido un fichaje polémico si hubiera firmado por el Real Madrid. Podría haber enfadado a los hinchas del Barcelona, pero no tenía trabajo en ese momento y como profesional no puedes declinar ninguna conversación con los clubes que se interesan por ti. Después de todo, era libre para irme donde quisiera", indicó el delantero.

Sus goles fueron determinantes para que los azulgranas puedan conquistar títulos. El exganador del Balón de Oro también se refirió sobre el rol del Lionel Messi en los azulgranas.

"No habrá otro nuevo Messi, pero es importante tener otros jugadores capaces de marcar la diferencia cuando no esté en el equipo. Antoine puede reemplazarlo, porque es un jugador excelente, pero cuando no tienes a Messi en el campo, claro que lo vas a echar de menos", señaló el delantero.

¿James Rodríguez al Atlético Madrid?

Rivaldo también se pronunció sobre el posible traspaso de James Rodríguez al Atlético Madrid."Estos fichajes siempre son polémicos, pero la última palabra la tiene siempre el vendedor, y si en esta ocasión el Madrid se niega a vender a James, no habrá negocio".