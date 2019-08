Neymar se pronunció sobre el caso de violación: "Me hicieron daño"

En los últimos meses, Neymar tuvo que afrontar uno de los partidos más difíciles de su carrera, pero esta vez lo haría desde los tribunales. La modelo brasileña Najila Trindade denunció a 'Ney' de haberla violado en un hotel de París el 15 de mayo.

Sin embargo, la justicia de San Pablo archivó la investigación contra el jugador del PSG, por un pedido de la fiscalía brasileña por no hallar pruebas suficientes para denunciar a Neymar.

A través de los medios de comunicación, la magistrada Ana Paula Vieira de Moraes, del juzgado especializado en Violencia Doméstica y Familiar, señaló que aceptó el pedido de la fiscalía y 'determinó el archivo de la investigación'.

Esta noticia fue celebrada por Neymar, quien utilizó su cuenta de instagram para dar su descargo. El exjugador del Barcelona aseguró que se siente aliviado y agradeció a sus seres queridos por apoyarlo en esos momentos complicados.

"Este será un capítulo que nunca olvidaré en mi vida por muchas razones, siendo la principal el 'DAÑO' que me causaron a mí, a mi familia y a las personas que realmente me conocen. Seré honesto y no diré que estoy feliz, sino aliviado“, expresó el jugador que es pretendido por el Real Madrid.