¡Ahora sí! José Mourinho ya tiene "equipo" para la temporada 2019/20

Las principales ligas europeas ya están iniciando y el entrenador José Mourinho sigue alejado de los banquillos tras su mala etapa en el Manchester United. Empero, el portugués ya encontró un "equipo" para la temporada 2019/20.

"The Special One" ha firmado para ser uno de los comentaristas estrella de la cadena internacional Sky Sports y se unirá al grupo conformado por Gary Neville, Jamie Carragher, Graeme Souness y Jamie Redknapp. Así lo publicaron en sus redes sociales.

Three-time Premier League winner Jose Mourinho will join the Sky Sports team as part of its biggest ever season of football. pic.twitter.com/0XuJgwe0TT