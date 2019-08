Liverpool vs Norwich EN VIVO vía ESPN 2: primera fecha de la Premier League inglesa

Liverpool vs Norwich EN VIVO vía ESPN 2 | este viernes 9 de agosto a las 2:00 p.m. (hora peruana) por la primera fecha de la Premier League de Inglaterra. El encuentro se jugará en el Estadio Anfield y también será transmitido por la señal de Sky HD, DAZN, ESPN Play, mientras que tendrás todas las incidencias, con videos de los goles y jugadas destacadas, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será Michael Oliver, que además, por primera vez en la liga inglesa, contará con la asistencia del VAR. Detallazo. En cuanto al fútbol, Liverpool llega tras una derrota en el primer partido oficial de la temporada, que fue por la Community Shield ante el Manchester City (en penales). La derrota duele, pero Jürgen Klopp solo se enfoca en debutar con pie derecho en casa.

We're back at Anfield tomorrow 😁😁



UP THE REDS 💪🔴 pic.twitter.com/UJd8CwWELz — Liverpool FC (@LFC) August 8, 2019

La misión, claro está, es conseguir la primera Premier para los ‘Reds’, título que se les negó ante la gran actuación del City. Los hinchas confían en el plantel, más tras ganar la Champions League. La base del equipo, con Virgil van Dijk, Mohamed Salah y Roberto Firmino, estará desde el arranque, mientras Sadio Mané no sería considerado. Oxlade-Chamberlain y Shaqiri son variantes.

Al frente estará el Norwich City, club que ha vuelto a la máxima categoría del fútbol inglés para esta temporada. El entrenador alemán Daniel Farke se encargó de esta nueva hazaña futbolística de los ‘Canarios’ y tendrá un duelo aparte con su compatriota Jürgen Klopp, puesto que las escuelas que los llevaron al éxito son parecidas. No obstante, ahora tendrá que tomar sus recaudos.

La base del plantel que logró el ascenso se mantiene, con mucha sangre joven. En defensa, Max Aarons (19 años), lateral derecho, y Ben Godfrey (21), central izquierdo, son crecientes figuras que ya han atraído miradas de los poderosos en Inglaterra, pero que buscan mostrar su nivel primero en el Norwich. Jamal Lewis (21) también merece ser seguido, mientras que Teemu Pukki será el hombre gol.

Liverpool vs Norwich: Posibles alineaciones por la Premier League:

XI Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joel Matip, Andrew Robertson; Fabinho; Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah, Roberto Firmino y Divock Origi. DT: Jürgen Klopp.

XI Norwich: Tim Krul; Max Aarons, Christoph Zimmermann, Ben Godfrey, Jamal Lewis; Tom Trybull, Alexander Tettey; Emiliano Buendía, Marco Stiepermann, Onel Hernández y Teemu Pukki. DT: Daniel Farke.

A qué hora juegan Liverpool vs Norwich EN VIVO por ESPN, beIN Sports, RMTV y SporTV

Perú: 2.00 p.m.

México (Centro): 1.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 12.00 mediodía

México (Noroeste): 11.00 a.m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 2.00 p.m.

Colombia: 2.00 p.m.

Argentina: 4.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 7.00 p.m.

Uruguay: 4.00 p.m.

Paraguay: 4.00 p.m.

Chile: 3.00 p.m.

Brasil: 4.00 p.m.

Bolivia: 3.00 p.m.

Venezuela: 3.00 p.m.

Canadá: 2.00 p.m.

Costa Rica: 1.00 p.m.

Guatemala: 1.00 p.m.

Honduras: 1.00 p.m.

El Salvador: 1.00 p.m.

Puerto Rico: 3.00 p.m.

República Dominicana: 3.00 p.m.

Panamá: 2.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Francia: 9.00 p.m.

Alemania: 9.00 p.m.

Portugal: 9.00 p.m.

Holanda: 7.00 p.m.

Inglaterra: 8.00 p.m.

¿En qué canales juega Liverpool vs Norwich por la Premier League EN VIVO?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Canadá: DAZN

China: PPTV Sport China, QQ Sports Live

Costa Rica: Sky HD

El Salvador: Sky HD

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Guatemala: Sky HD

Honduras: Sky HD

Internacional: LFCTV GO, TalkSport Radio World

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Football

Jamaica: Flow Sports PL

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD, Flow Sports PL

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Portugal: Sport TV2

España: DAZN Spain

Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN, NBCSports.com, UNIVERSO

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Liverpool vs Norwich EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Liverpool vs Norwich, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.