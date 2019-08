Morelia vs Monterrey [EN VIVO] Edison Flores juega fecha 4 de Liga MX

Azteca 7 EN VIVO Morelia vs Monterrey ONLINE | Este viernes 9 de agosto se enfrentan Monarcas y Rayados por la fecha 4 del Apertura 2019. El duelo está pactado para las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Morelos y será transmitido vía Azteca Deportes. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Confirmación o paso atrás. Morelia y Monterrey, dos clubes protagonistas de la Liga MX, darán inicio a la cuarta fecha del Apertura 2019 con la consigna de ganar su segundo triunfo tras un idéntico arranque de torneo: con dos derrotas consecutivas.

El triunfo como visitante ante Pachuca fue un alivio y un envión anímico para Morelia. La continuidad de Javier Torrente estaba en entredicho, pero el triunfo ha devuelto tranquilidad a un club que apenas si se ha reforzado en el pasado mercado de transferencias.

Edison Flores fue uno de los grandes culpables del triunfo ante Pachuca al anotar el gol del 1-0. Ante Monterrey, el peruano repetirá titularidad y ya avisó que aguarda un triunfo ante uno de los mejores clubes de la Liga MX.

"Su ataque es muy importante, creo en defensa debemos estar concentrados como en los últimos partidos que hemos tenido. Nosotros tenemos nuestra armas, vamos a ir con todo lo que tengamos para poderle hacer difícil este partido que es lo que más queremos y tratar de que sea una gran noche", afirmó el volante en conferencia de prensa.

Vale recordar que Morelia tiene 3 puntos en la tabla del Apertura 2019, producto de una derrota por 4-2 ante Tigres y un 0-1 ante Atlas, los mismos que ostenta Monterrey, que cayó por 4-2 ante América en el debut y luego 1-0 ante Atlético San Luis.

Ahora bien, el equipo de Diego Alonso es otro que se recuperó en la última fecha gracias a un triunfo por 3-2 ante León. Pese a gozar de una plantilla con mucha jerarquía, el DT de Monterrey sabe que deben mejorar en defensa. No por nada le endosaron siete goles en las primera tres fechas.

El Morelia vs Monterrey no significará el partido debut del flamante refuerzo de Rayados para el Apertura 2019. El holandés Vincent Janssen no viajó junto a la delegación del club a Morelia para que se siga adaptándose a México y para que se ponga físicamente a punto. El exjugador del Tottenham costó cerca de 14 millones de euros.

Vale destacar que Morelia debe dejar los fantasmas atrás con Monterrey. ¿Por qué lo decimos? El club de Edison Flores apenas le ha ganado dos partidos a su rival en los últimos 10 enfrentamientos en condición de local. Los demás duelos acabaron en dos empates y seis triunfos para Rayados.

Morelia vs Monterrey EN VIVO | Alineaciones confirmadas

Morelia: Sosa, Martínez, Achilier, Vegas, Velarde, Lezcano, Rocha, Osuna, Villafáñez, Flores, Aristeguieta.

Monterrey: Barovero, Layún, Montes, Sánchez, Gallardo, Pabón, Ortiz, Rodríguez, Meza, Pizarro, Montes.

Fecha, hora y canal del Morelia vs Monterrey

Fecha: Viernes 9 de agosto

Hora: 7:00 p.m. (hora peruana)

Canales: Azteca 7

Morelia vs Monterrey EN VIVO | Horarios país por país

México: 19:00 horas

Estados Unidos: 17:00 PT/ 20:00 ET

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Dónde ver el Morelia vs Monterrey

El partido válido por la Jornada 4 de la Liga MX será transmitido por Azteca 7 y Azteca Deportes.

Morelia vs Monterrey EN VIVO: ¿Dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Morelia vs Monterrey, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.