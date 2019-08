Manchester City vs West Ham EN VIVO ONLINE por el inicio de la Premier League

Manchester City se enfrenta con West Ham por la primera jornada de la Premier League EN VIVO ONLINE vía ESPN este sábado 10 de agosto a las 6:30 a.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en el Estadio Olímpico de Londres y podrás seguir el minuto a minuto a través de Libero.pe.

Los "Citizens" vienen de coronarse campeones de la Community Shield tras superar por penales al Liverpool. Los dirigidos por Pep Guardiola culminaron el encuentro por 1-1, procediendo a la definición desde los doce pases para conseguir su sexta estrella en este certamen.

Lamentablemente para los intereses del elenco celeste, Leroy Sané estará de baja por siete meses tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha en el choque con los 'reds'. En lugar del alemán arrancaría Gabriel Jesus.

Por otro lado, el West Ham viene de disputar un encuentro amistoso contra el Athletic Club. El encuentro se lo llevó el conjunto español por penales. Anteriormente, los 'Hammers' superaron al Hertha Berlín y al Fulham en partidos de preparación.

Manuel Pellegrini se mostró entusiasmado con su equipo de cara al choque con el vigente campeón de la Premier League. "Estoy feliz con nuestro plantel. Lo completamos de la forma que quería. Necesitábamos competencia en cada puesto y ahora lo tenemos. Hicimos lo que necesitábamos hacer.", declaró el estratega chileno.

La última vez que Manchester City y West Ham se vieron las caras fue en julio del 2019 por el 'Trofeo de la Premier League Asia'. El cuadro celeste se llevó el triunfo por 4-1 con anotaciones de David Silva, Sterling (2) y Nmecha en propia puerta.

XI Manchester City: Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, D. Silva, De Bruyne, B. Silva, Sterling, Gabriel Jesus.

XI West Ham: Jiménez, Anderson, Balbuena, Cresswell, Diop, Fornals, Fredericks, Haller, Lanzini, Rice, Wilshere.

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 6:30 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 7:30 a.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 5:30 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 7:30 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 8:30 a.m.

