Hernán Crespo y su crítica al fútbol argentino: "hay poca lectura de juego"

Hoy a sus 46 años y siendo director técnico de Banfield, Hernán Crespo no se hace problemas en lanzar algunas críticas al fútbol argentino. El exdelantero de la selección argentina hace hincapié el gran problema en el balompié de su país.

"Veo que hay poca lectura de juego. Hoy el entrenador pretende que el jugador lea mejor el juego porque hay menos espacio individual. El juego evoluciona constantemente y eso exige del jugador una mejor interpretación. Además, hay más información", expresó Hernán Crespo en una entrevista con el diario "Olé"

"Estornudás a los 20 minutos y el rival ya sabe cuándo estornudás. Y los futbolistas de hoy ven menos fútbol que los de antes. Eso sí lo noté. Pero eso no pasa sólo en la Argentina. Hay más opciones para desenchufarse... La play station, Netflix... Nosotros antes queríamos jugar a la pelota todo el día", agregó respecto al fútbol argentino.

El ex 9 de la selección argentina también reveló desde cuándo le gustó la idea de ejercer la carrera de entrenador de fútbol.

"Siempre me gustó la táctica, la estrategia... Tiene que ver con una necesidad. El de arriba no me dio la elasticidad y los abdominales de Ibrahimovic, la potencia de Adriano o la velocidad de Caniggia, je.... Necesitaba entonces de mucha interpretación y lectura del juego como en mi etapa de futbolista", precisó Hernán Crespo.

DATO: Desde enero de este año, Hernán Crespo asumió la dirección técnica del Banfield de la Superliga de Argentina.