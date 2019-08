Niño se rompe la nariz por querer tomarse una foto con Mohamed Salah [FOTO]

Mohamed Salah, jugador del Liverpool, es reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo y goza con una gran cantidad de fanáticos, así que si uno de ellos tiene la suerte de encontrase con él no dudará en hacer todo lo posible para inmortalizar el momento, como fue el caso del pequeño Louis Fowler.

El pequeño se encontraba jugando en la calle con su hermano, Isaac Fowler, muy cerca del complejo deportivo del Liverpool, cuando se percataron del coche del Salah, al verlo ambos se pusieron a correr para poder alcanzar a su ídolo.

Sin importarles nada se dejaron llevar por la emoción del momento, algo que posteriormente le pasaría factura a uno de ellos, que no se percató y tropezó cuando corría, chocándose con un poste de Luz y quedado con la nariz rota.

Inmediatamente Salah que se había percatado de lo ocurrido, detuvo el coche para ver si todos estaban bien. Pero felizmente las cosas no pasaron a mayores y tras el susto decidió tomarse una foto con los pequeños hermanos.

Asimismo, el padrastro de los niños decidió agradecerle por el gesto al futbolista con un sentido mensaje: “Les ha hecho sentir mucho mejor. Mo es un hombre top. Es una estrella mundial y no tenía por qué haber parado, estamos muy agradecidos que lo hiciera”.

Inmediatamente la publicación se hizo viral en las redes sociales y todos los usuarios no tardaron en elogiar la sencillez del delantero egipcio.

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9