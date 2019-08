La maldición de Jack Grealish: suma 19 derrotas consecutivas con Aston Villa en Premier League [VIDEO]

La Premier League es el torneo más atractivo del mundo, en especial porque los pequeños clubes suelen sorprender a los pesos pesados. Este último fin de semana se dio inicio a la competición y había un especial atractivo por ver a los recién ascendidos, en especial con el histórico Aston Villa, que volvió a la máxima categoría luego de tres temporadas en la Championship.

El equipo fue reforzado gracias a una importante inyección económica de la directiva, siendo uno de los equipos de mayor inversión de la premier para la temporada 2019-20. A pesar del buen inicio de los ‘villanos’, con el 1-0 gracias a John McGinn, en el encuentro ante el temible Tottenham, en el imponente New White Hart Lane, no terminó de la forma que soñaban los hinchas.

Los ‘Spurs’ finalmente rompieron la defensa rival, a poco del final, con Tanguy NDombèlé y un doblete de Harry Kane. El ‘10’ del equipo villano, Jack Grealish, amado por la hinchada, llamado a ser la figura por sus grandes capacidades técnicas y, ahora, don de mando, brilló con gran calidad en el césped del remodelado estadio, aunque un descuido suyo fue determinante en el juego.

A los 86’, el habilidoso volante no logró salir de la presión y, tras perder el balón, llegó el 2-1 de la remontada del Tottenham. El pesar en el rostro de Jack Grealish era evidente, puesto que su equipo había luchado tanto en busca de la victoria y todo se escapaba de las manos. Además, siendo hincha del Aston Villa, quería celebrar el regreso a la Premier League con un gran resultado.

Finalizado el encuentro, su gran habilidad, que no pasó desapercibida del seguimiento ocular gracias a su sofisticado, por no decir raro, peinado, hizo repasar algunos detalles de su carrera, siendo revelada una gran racha negativa que ostenta. Jack Grealish ya ha jugado en la más alta categoría del fútbol inglés, siempre con Aston Villa, pero no ha podido celebrar una victoria desde el 2015… ni siquiera un empate.

En total, suma 19 derrotas consecutivas con su querido club en Premier. Incluso, en los 16 partidos que jugó en la temporada 15-16 con el Aston Villa, en el año del descenso, los perdió todos. Y, previamente, cerró la campaña atrás con dos caídas. ¿Cuándo ganó Jack Grealish por última vez? Fue el 9 de mayo del 2015, cuando vencieron a West Ham en el Villa Park. Sí, más de 4 años.

Una cifra, sin duda, espeluznante, pero que podría cortarse pronto, ante el reciente inicio del campeonato. Las próximas dos fechas, Aston Villa jugará en casa ante el Bournemouth y Everton, ambos de inicio dudoso ¿Podrá el habilidoso volante de 23 años por fin obtener los tres puntos? En la Championship fue brillante, ahora tendrá que buscar el salto de calidad y el final de su mala estadística.