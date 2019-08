La clave para que Paul Pogba llegue al Real Madrid

Aunque el mercado de traspasos en Inglaterra ya esté cerrado y el Manchester United no concretó negociaciones con algún volante para cubrir una posible salida de Paul Pogba, el fichaje del francés aún no está del todo descartado por la gente del Real Madrid.

Como es bien conocido, en la capital española siguen tentando la posibilidad de contratar a Paul Pogba y para el Manchester United llegó el agente Jorge Mendes como el salvador ante un "hueco" en su plantilla.

Y es que el representante habría dado su palabra a la dirigencia inglesa para que el mediocampista Bruno Fernandes del Sporting de Portugal llegué a los 'Diablos Rojos' en el siguiente periodo de traspasos, es decir, en enero.

Esta información confirmada y publicada por el diario inglés Manchester Evening sería la clave para que 'Pogboom' pueda llegar finalmente al Madrid, club en el que sería dirigido por su compatriota Zinedine Zidane.

Pese a que, por el tiempo, Fernandes no llegaría a Manchester este mes, la salida de Pogba no está descartada para este periodo europeo que aún no cierra.

En la capital española quieren contar sí o sí con él , por lo que lucharán hasta el final y así cumplirle el deseo al comando técnico.