Atlético Nacional vs Santa Fe EN VIVO vía RCN y Win Sports por la Copa Águila de Colombia

Atlético Nacional vs Santa Fe EN VIVO vía RCN y Win Sports | HOY jueves 15 de agosto desde las 8:00 p.m. (hora peruana) por la vuelta de los octavos de final de la Copa Águila de Colombia. El encuentro se disputará en el Estadio El Campín de Bogotá y también será transmitido por la señal de Fanatiz. Sigue todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

La ventaja del Atlético Nacional en la llave es amplia, pues supieron imponerse de forma contundente en la ida, a pesar de ciertos sobresaltos en el desarrollo del juego. Un doblete de Hernán Barcos, uno de penal, y, también desde la falta máxima, Jarlan Barrera sentenciaron la victoria por 3-0 sobre el ‘Cardenal’. El favoritismo por entrar a los cuartos de final es totalmente notorio.

#EquipoProfesional | ¡Esta noche queremos estar en los cuartos de final de la Copa! 🏆#SomosLaPasión 💚 pic.twitter.com/eqht646BmM — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 15, 2019

El verdolaga es dirigido por el reconocido Juan Carlos Osorio, con quien atraviesa por un buen nivel, aunque no alcanzó en el Apertura 2019. Ahora, luego de 5 jornadas en el Clausura, se mantienen a la expectativa de los primeros lugares, además de ser los únicos invictos ligueros. En total, son 6 los juegos consecutivos en los que el Atlético Nacional no ha conocido la derrota (en tres no recibió gol).

Por su parte, el Independiente de Santa Fe vive la otra cara de la moneda, con una terrible crisis de resultados, en la que el ataque se ha visto muy involucrado. Son 6 los partidos en los que no han sabido conocer la victoria y en cada uno de ellos la hinchada no logró celebrar al menos un gol: 4 derrotas y 2 empates fueron los resultados obtenidos hasta ahora. La última igualdad fue en casa.

La racha negativa a llevado al ‘Cardenal’ a ser colero del torneo con solo dos unidades. La situación es grave para los intereses del recién llegado entrenador Harold Rivera, pues ha recibido diversas críticas por el bajo rendimiento de su plantel. La misión de Jefferson Duque, Faider Burbano y Maicol Balanta es romper con la sequía de goles y luego soñar con remontar la llave.

¡Hoy juega el Primer Campeón 🏆!



La cita es a las 8:00 pm en El Campín para acompañar al León 🦁 en el juego de vuelta 🇮🇩 de los octavos de final de la #CopaAguila ⚽. pic.twitter.com/nNj6kKpEwo — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 15, 2019

Atlético Nacional vs Santa Fe: Posibles alineaciones por la Copa do Brasil

XI Atlético Nacional: Quintana; Palacios, Muñoz, Fernández, Mafla; Rovira; Barrera, Moreno, Ceppelini, Hernández y Barcos.

XI Santa Fe: Castellanos; Arboleda, Torijano, Rentería, Valencia; Roa, Pérez; Balanta, Velásquez, Burbano y Duque.

Guía de canales del Atlético Nacional vs Santa Fe por la Copa Águila

Chile: RCN Nuestra Tele

Colombia: RCN Nuestra Tele, Win Sports

Costa Rica: RCN Nuestra Tele

Ecuador: RCN Nuestra Tele

El Salvador: RCN Nuestra Tele

Guatemala: RCN Nuestra Tele

Honduras: RCN Nuestra Tele

México: RCN Nuestra Tele

Panamá: RCN Nuestra Tele

Perú: RCN Nuestra Tele

España: RCN Nuestra Tele

A qué hora juegan Atlético Nacional vs Santa Fe EN VIVO por RCN y Win Sports

Perú: 8.30 p.m.

México (Centro): 8.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.30 p.m.

México (Noroeste): 5.30 p.m.

Ecuador: 8.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 11.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.30 p.m.

Colombia: 8.30 p.m.

Argentina: 10.30 p.m.

España: 3.30 a.m. (viernes 16 de agosto)

España (Islas Canarias): 2.30 p.m. (viernes 16 de agosto)

Uruguay: 10.30 p.m.

Paraguay: 10.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 9.30 p.m.

Venezuela: 9.30 p.m.

Canadá: 8.30 p.m.

Costa Rica: 7.30 p.m.

Guatemala: 7.30 p.m.

Honduras: 7.30 p.m.

El Salvador: 7.30 p.m.

Puerto Rico: 9.30 p.m.

República Dominicana: 9.30 p.m.

Panamá: 8.30 p.m.

Italia: 3.30 a.m. (viernes 16 de agosto)

Francia: 3.30 a.m. (viernes 16 de agosto)

Alemania: 3.30 a.m. (viernes 16 de agosto)

Portugal: 3.30 a.m. (viernes 16 de agosto)

Holanda: 3.30 a.m. (viernes 16 de agosto)

Inglaterra: 2.30 a.m. (viernes 16 de agosto)

Atlético Nacional vs Santa Fe EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Atlético Nacional vs Santa Fe, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.