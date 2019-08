Tite explicó ausencia de Everton en convocatoria de Brasil

Tal como estaba previsto, Tite decidió excluir a Everton de su convocatoria para enfrentar a Colombia y Perú de los amistosos en septiembre próximo. Y no fue lo único jugador del fútbol brasileño. Gabigol y Everton Ribeiro, futbolistas del Flamengo que estaban en el bolo, tampoco fueron llamados.

Sobre el caso específico del extremo de Gremio, el seleccionador de Brasil preponderó una hipotética clasificación a la final de la Copa de Brasil 2019 y cuyo partido de ida se jugará el 11 de septiembre, un día después del Perú vs Brasil.

"No puedo saber si él (Everton) va a pasar o no (a la final), pero no puedo jugar con el imponderable", sostuvo Tite.

En el caso de los jugadores del Flamengo, la postura del seleccionador de Brasil fue no perjudicarlos, una decisión que se aplica también para el caso de Everton.

"No solo sobre ellos (Gabigol y Everton Ribeiro). Las opciones son pasables, preferencias aquí y allá. Hay una atención ética para mantener el equilibrio de la competencia. Pero no se trata solo de Flamengo. No puedes atrapar a dos jugadores de un equipo y no de otro. Es un punto de inflexión. No hay necesidad de generar un desequilibrio. Todos los equipos tienen competiciones importantes. Tenemos que tener esa visión de sentido común".

Paolo Guerrero, el mismo caso de Everton

A diferencia de Everton, el delantero peruano tiene muy complicado ser liberado por la Selección Peruana para la semifinal de vuelta y una hipotética primera final de la Copa de Brasil 2019.

La postura de la FPF es férrea. Considera que el error es de la CBF por programar dichos partidos en plena fecha FIFA. Ahora bien, Ricardo Gareca ya conoce el deseo de Paolo Guerrero y dependerá de él si lo libera de los próximos amistosos de la Selección Peruana.

Perú enfrentará el próximo 5 de septiembre a Ecuador en Nueva Jersey y 10 a Brasil en California.