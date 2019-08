Neymar y la nueva pista que revelaría su futuro

Neymar que ha estado entrenando con total normalidad, sin embrago no fue incluido por Thomas Tuchel, en la lista de convocados para el partido que enfrentará el PSG ante el Rennes este domingo.

Corre la segunda fecha de la Ligue 1 y aún no hay una certeza con respecto al futuro del jugador brasileño, su regreso al Barcelona es cada vez más complicado ya que los españoles se niegan a desembolsar dinero por 'Ney'.

Mientras la incógnita sobre la ‘Operación Neymar’ se resuelve, el delantero no será tomado en cuenta para ningún partido oficial de la liga francesa, además afirman dentro del club que aún no estaría totalmente recuperado de la lesión que mantiene en su tobillo.

Cumbre en París por Ney

A inicios de semana se realizó una reunión entre los abogados del PSG y del 'Barca', cita que tuvo lugar en la capital francesa, con la intención de llegar a un acuerdo por el traspaso del Neymar.

Sin embrago, las negociaciones no habrían llegado a buen puerto, dado que la entidad española sigue firme en su posición de no desembolsar dinero y solo estaría dispuesto a ceder jugadores de su actual plantilla, algo que en Francia no contemplan.

Neymar se aleja del Barca

Con el traspaso de Phillepe Coutinho al Bayern Múnich el regreso del ‘10’ de la selección brasileña al equipo de Ernesto Valverde es cada vez más complicado, pues este era una de las piezas claves en la ‘Operación Neymar’.

El PSG había puesto como condición para dejar ir a Neymar, dos jugadores de la plantilla del club español, entre ellos se encontraba Coutinho y el fránces, Ousmane Dembéle.