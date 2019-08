Facebook: James Norwood anotó en Inglaterra y celebra bebiendo dos cervezas [VIDEO]

La temporada en Inglaterra se ha iniciado hace un par se semanas, en todas sus categorías, con los diversos clubes en busca de obtener sus respectivos objetivos. El país que creó el fútbol tiene un gran nivel de competitividad y el arraigo de cada entidad es grande, pues tienen muchos hinchas a lo largo del Reino Unido. Con la finalidad de no perder cabida, la interacción pasa a ser importante.

En las redes sociales es donde se ve reflejado este trabajo del área de Marketing y los Community Manager. El fútbol ha hecho que estas actividades tengan distintas variantes en su uso y uno de los más importantes ha sido a la hora de la presentación y celebraciones de los jugadores. Esta tarde, el goleador James Norwood se llevó todos los reflectores con su festejo.

La League One, tercera división del fútbol en Inglaterra, llegó a la tercera fecha este fin de semana y el Ipswich Town visitó al Peterborough United. Luego de vencer 1-0 al Burton Albion en el debut y del empate 1-1 con el Sunderland, el equipo dirigido por Paul Lambert saltó al césped del Weston Homes Stadium en busca de la segunda victoria en el torneo, la que parecía llegar.

Fue justo ahí cuando el delantero apareció para romper la igualdad a cero. Un centro largo que el portero rival saltó a embolsar no terminó de la mejor manera, pues la pelota quedó rebotando en el área chica. James Norwood, que había luchado el balón previamente, encontró el balón y remató de volea, inflando las redes solo a los 5 minutos del encuentro.

Los hinchas que no lograron trasladarse al lugar de los hechos, estaban al pendiente del encuentro por televisión y también en redes sociales, siendo este último el que más resaltó. Como suele suceder, los clubes optan por realizar breves videos con la celebración a elección de los jugadores y James Norwood lo hizo con, al parecer, algo que le encanta: la cerveza.

Tal como se puede ver en la cuenta oficial de Twitter del Ipswich Town, James Norwood toma con sus manos des latas de la bebida, las choca entre sí y las bebe. El corto video se ha hecho viral en solo unos instantes. El apodado ‘Stone Cold’ no celebró del todo, pues el juego con el Peterborough United terminó 2-2. Aunque, por sus 30 goles la temporada pasada, es probable verlo así en más ocasiones.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAALLLLLL!!!!



NORS IS OFF THE MARK 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/2fzTiHT7Cg