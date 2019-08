Manchester City vs Tottenham EN VIVO ONLINE con Agüero y Harry Kane, en choque por la Premier League

Manchester City vs. Tottenham EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan este sábado por la segunda fecha de la Premier League. El encuentro se jugará vía ESPN 2 desde las 11:30 a.m. (hora peruana) en el Estadio Ciudad de Manchester. Además Libero.pe te traerá las mejores incidencias del partido y el resumen completo al final del mismo.

No ha tenido que pasar mucho tiempo desde el inicio de la Premier League para que los amantes del “deporte rey” puedan presenciar en su segunda jornada uno de los encuentros más esperados de la liga, Manchester City vs Tottenham.

Los “Citizens” y los “Spurs” se verán las caras hoy (11:30 a.m.) en un partido que va convirtiéndose en un clásico. Los dirigidos por Guardiola y Pochettino se enfrentaron cuatro veces en la temporada pasada, dos por Premier y dos por Champions League, en cuartos de final.

PEP 💬 There is this tendency after one game, when @Mahrez22 didn’t play as much last season, to say that now this is his season. Be calm.



He is a smart guy, he’s intelligent, he’s a talented player. He knows what we want and he’s able to do it. pic.twitter.com/ck5YrjyBMT