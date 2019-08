Real Madrid vs Celta [DirecTV en vivo] Ver gratis y directo LaLiga TV

DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Celta ONLINE Movistar Partido de hoy Liga Santander | Merengues y Celtistas se verán las caras este sábado 10 de agosto, a partir de las 10.00 a.m. (hora peruana) y 4.00 p.m. (hora de Madrid), en el Estadio de Balaídos por la fecha 1 de la LaLiga Santander 2019-2020. El colombiano James Rodríguez fue convocado por Zidane. Sigue el MINUTO a MINUTO vía Movistar Partidazo, Mitele y Movistar LaLiga TV por Libero.pe.

Todo parece ponerse en contra del Real Madrid en el inicio de una etapa que debe corregir los errores cometidos en la pasada. La falta de hambre y compromiso provocó que las opciones por el título liguero quedasen enterradas al irse a las vacaciones navideñas. La revolución prometida no fue para tanto y las circunstancias provocarán que apenas presente caras nuevas Zidane en el estreno.

Hazard se pierde el inicio de LaLiga con el Real Madrid

Eden Hazard, el heredero del dorsal "7" y el liderazgo dejado por Cristiano Ronaldo, se lesionó en el último entrenamiento antes del debut oficial con el Real Madrid. Una rotura muscular provoca ante el Celta de Vigo y las dos siguientes primeras jornadas y cambia el paso a Zidane que, ahora, se ve obligado a contar con Gareth Bale y James Rodríguez. Los dos eran descartes del técnico francés y la falta de ofertas de interés provoca su continuidad.

El aluvión de goles encajados en pretemporada provocó una variación táctica en el Real Madrid. Sus dos últimos partidos los jugó con tres centrales y una línea de cinco en defensa que en principio no se iba a repetir en Balaídos, cancha del Celta de Vigo, pero con la lesión de Hazard gana opciones. Jugaría de esta manera Militao, como única cara nueva del once, con Álvaro Odriozola en el lateral derecho ya que Dani Carvajal no recibió la revocación por parte de la RFEF de la sanción que arrastraba del pasado curso.

Ante el Celta de Vigo, nombres como Isco Alarcón, Jovic, Vinicius y Lucas Vázquez aparecen como alternativas en ataque por un puesto junto al referente Karim Benzema. Zidane ganó las dos ocasiones que comenzó LaLiga Santander dirigiendo al Real Madrid. Necesita un buen inicio para despejar las dudas sembradas mientras espera un esfuerzo de última hora del club por Paul Pogba.

El Celta busca tumbarse al Real Madrid

El Celta también ha alimentado sus dudas para el partido contra el Real Madrid debido a las últimas dos derrotas de la pretemporada ante Tenerife y Lazio. Los errores defensivos graves marcaron los cotejos veraniegos. Al equipo de Fran Escribá le falta equilibrio, sobre todo por la baja del mediocentro turco Okay Yokuslu, que no llegará al estreno liguero tras lesionarse a finales de mayo con su selección.

Su ausencia frente al Real Madrid es un serio problema para Escribá, que carece de otro pivote defensivo. El técnico no tiene demasiada confianza ni en Jozabed ni en el joven Beltrán, que podrían salir antes de que se cierre el mercado. Por ello, todo apunta a que el último fichaje, Pape Cheikh, entraría en la medular a pesar de realizar únicamente tres entrenamientos con el grupo.

Contra el Real Madrid, Rubén Blanco es fijo en la portería, al igual que Kevin Vázquez -el capitán Hugo Mallo está lesionado- y Olaza en los laterales, derecho e izquierdo respectivamente. El foco se dirige, por tanto, al centro de la defensa. Costas, Jorge Sáenz, Aidoo y Araujo tienen opciones de entrar en el once. Escribá medita apostar por Aidoo por su fortaleza aérea junto al mexicano Araujo.

Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs Celta vía DirecTV Sports y Movistar Partidazo

Partidos de hoy Liga Santander 2019-2020

Partido: Celta de Vigo vs Real Madrid

Día: sábado 17 de agosto

Estadio: Balaídos

Hora: 10.00 a.m. (Lima); 12.00 p.m. (Buenos Aires y Montevideo); 4.00 p.m. (Madrid).

Canal: DirecTV Sports, Sky Sports, Movistar + LaLiga TV y Movistar Partidazo

Partido: Valencia vs Real Sociedad

Día: sábado 17 de agosto

Estadio: Mestalla

Hora: 12.00 p.m. (Lima); 6.00 p.m. (Madrid)

Partido: Mallorca vs Eibar

Día: sábado 17 de agosto

Estadio: Iberostar Estadio

Hora: 1.00 p.m. (Lima); 7.00 p.m. (Madrid)

Partido: Leganés vs Osasuna

Día: sábado 17 de agosto

Estadio: Butarque

Hora: 2.00 p.m. (Lima); 8.00 p.m. (Madrid)

Partido: Villarreal vs Granada

Día: sábado 17 de agosto

Estadio: El Madrigal

Hora: 2.00 p.m. (Lima); 8.00 p.m. (Madrid)

Cuándo comenzó la Liga Santander 2019-2020 en España

La Liga Santander 2019-2020 inició este último viernes 16 de agosto con el partido entre Barcelona y Athletic de Bilbao en el San Mames. El cuadro vasco venció por la mínima diferencia (1-0) gracias al tanto de Aritz Aduriz.

Cómo ver Movistar Partidazo EN VIVO Real Madrid vs Celta de Vigo

Movistar +: Dial 184.

Movistar +: Dial 184

Dónde ver Movistar LaLiga EN VIVO Real Madrid vs Celta de Vigo

Movistar +: Dial 46, Dial 47-49 (1-3) y Dial 176-182 (4-10)

Orange TV: Dial 110, Dial 111 (UHD) y Dial 117-125 (1-10).

SomTV: Dial 202 y Dial 281-290 (1-10)

Para ver por INTERNET el servicio Mitele Plus.

Cómo ver Mi Tele o Mitele Plus EN VIVO Real Madrid vs Celta

"Mi Tele" ofrece todo el fútbol por 35 euros al mes, aunque si se contrata antes de septiembre los tres primeros meses costarán solo 30 euros. Se pueden contratar La Liga y la Champions.

Si sólo se quiere disfrutar de Primera y Segunda División se podrá contratar el paquete 'mitele PLUS LaLiga' por 19,99€ al mes. Si se desea solo la Champions se puede pagar 16,99€ al mes por el paquete 'mitele PLUS Liga de Campeones'.

La opción de Mediaset cuenta con acceso a Mi tele, valorado en 2,5 euros al mes, que premite ver toda la programación de los canales del consorcio televisivo sin publicidad y 'on demand'. La página web de Mediaset ahora mismo asegura que los canales están disponibles para Android y IOS en dispositivos móviles y en los navegadores Chrome, Mozilla y Edge.

Alineaciones y Formaciones EN VIVO Real Madrid vs Celta de Vigo por DirecTV

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Aidoo, Araujo, Olaza; Brais Méndez, Lobotka, Pape Cheikh, Denis Suárez; Iago Aspas y 'Toro' Fernández.

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Militao, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco y Benzema.

Árbitro: Estrada Fernández (colegio catalán)

Estadio: Balaídos