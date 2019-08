Nantes vs Olympique Marsella EN VIVO: Cristian Benavente hará su debut en la Ligue 1

Nantes vs Olympique Marsella EN VIVO ONLINE| Este sábado 17 de agosto se juega la segunda fecha de la Ligue 1 entre el equipo de Cristian Benavente y el 'Marsella'. Este duelo está programado para las 10:30 a.m. (hora peruana) en el Stade de la Beaujoire y será transmitido EN DIRECTO vía ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Libero.pe.

Tras una semana entrenando con el Nantes FC, Cristian Benavente fue considerado por el entrenador del cuadro francés,Christian Gourcuff,para disputar su primer encuentro en la Ligue 1. El 'chaval' es una de las grandes apuestas que realizaron los 'canarios' para la presente temporada.

El equipo del peruano quiere sumar su primera victoria en la liga francesa. En la primera fecha, Nantes FC empató 1-1 ante Genova, un resultado positivo teniendo en cuenta que este partido lo jugaron de visita.

📄🆗 #FCNOM



Les joueurs convoqués par Christian Gourcuff pour la première au Stade de la Beaujoire cette saison 👇



🆚 | @OM_Officiel

⌚️ | 17h30 pic.twitter.com/O5rvKJdwqB — FC Nantes (@FCNantes) August 16, 2019

Sin embargo, cada partido es una historia distinta. Ahora el cuadro canario contará con el apoyo de sus hinchas. Para este duelo, Christian Gourcuff no podrá contar con Marcus Coco, quien sufrió una grave lesión.

Por lo que se vio en las prácticas, Benavente jugará de segundo delantera. Una posición donde el peruano tuvo su más destacadas participaciones en el Royal Charleroi de Bélgica. El jugador de la Selección Peruana usará la camiseta número 10.

Por su parte, Olympique de Marsella tratará de limpiarse la cara tras sufrir una dolorosa derrota ante Reims, por la primera fecha de la Ligue 1. Para este duelo, 'Masella' apostará por el atacante argentino Darío Benedetto.

El exjugador de Boca Juniors disputará su primer partido como titular. El argentino es la principal figura de Olympique de Marsella y promete dejar todo en el campo de juego para que su equipo pueda sumar su primera victoria.

Nantes FC vs Olympique Marsella EN VIVO | Alineaciones probables

Nantes FC: Lafont; Traore, Homawoo, Pallaois, Fabio; Rongier, Touré, Ginotto; Moutoussar, Rodríguez, Benavente, Coulibaly.

Olympique Marsella: Mandanda, Sakat, Kamara, Caleta, Amavi; Sanson, Gustavo, Strootman, Payet; German, Benedetto.

Nantes FC vs Olympique Marsella EN VIVO| Horarios

Perú 10:30 am.

México 10:30 am.

Ecuador 10:30 am.

Colombia 10:30 am.

Bolivia 11:30 am.

Paraguay 11:30 am.

Venezuela 11:30 am.

Chile 11:30 am.

Brasil 12:30 pm.

Argentina 12:30 pm.

Uruguay 12:30 pm.

España 5:30 pm.

Nantes FC vs Olympique Marsella EN VIVO | Guía de Canales

Chile: ESPN

Internacional: Fanatiz International, Bet365

Perú: ESPN

Estados Unidos: ESPN play

Venezuela : ESPN

Nantes FC vs Olympique Marsella: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el partido?

En Internet el duelo Nantes FC vs Olympique Marsella, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.