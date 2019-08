Hijo de Cristiano quedó pasmado con sus inicios: "Papá, ¿Tú vivías aquí?"

Cristiano Ronaldo es hoy en día uno de los más grandes y millonarios futbolistas del mundo. Gracias a su trabajo desde niño su familia vive tranquila y con total comodidad, pero el actual delantero de la Juventus nunca olvida sus orígenes y se los hace saber a sus hijos.

"CR7" se marchó de su ciudad natal, Madeira, hacia Lisboa a los 12 años para sumarse a las filas del Sporting. Allí vivió con el que hoy es su mejor amigo, Miguel Paixao.

Varios años después, Cristiano Ronaldo ha regresado allí para recordar cómo fueron sus primeros pasos en el fútbol y no lo hizo solo. Llevó consigo a su hijo mayor, Cristiano Júnior.

“Me hacía ilusión que viera dónde crecí. Él ya conocía Madeira y la residencia Marques de Pombal. Subió conmigo y allí estaban las mismas personas que vivían por entonces. Me conmovió, si te soy sincero, porque no esperaba ver a las mismas personas y eso me tocó un poco”, cuenta el portugués en TVI.

Cuando el pequeño vio donde vivió su padre quedó sorprendido. “Fui con Paixao y con Cristianinho y entramos a la habitación donde me hospedaba. Y mi hijo se volvió y me dijo: ‘Papa, ¿tú viviste aquí’?. Él no se lo podía creer. Piensas que todo es fácil en esta vida. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa… piensan que todo eso cae del cielo. Eso es lo que trato de inculcar a mi hijo. Incluso cuando hago evento en escuelas. Intento transmitirle que con talento no te llega. Con trabajo y dedicación creo que puedo conseguir todo aquello que quieres hacer”, agregó el cinco veces ganador del Balón de Oro.

EL DATO

Cristiano Ronaldo afrontará su segunda temporada en la Juventus con el objetivo de ganar la Champions League.