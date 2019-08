El día en el que Lionel Messi conoció a "Charles Xavier" de los X-men

Lionel Messi, jugador del Barcelona, es considerado como el mejor jugador del planeta a pesar de que Luka Modric, del Real Madrid, le ganó todos los premios en disputa durante el 2018. Y así también lo cree el actor Patrick Stewart, mejor conocido por su papel como el profesor Charles Xavier -o "Profesor X"-de las películas de "X-Men" (de Marvel Cómics).

De hecho, Patrick Stewart narró en una reciente entrevista para la Fundación SAG-AFTRA sobre todos los detalles que le tocó vivir -junto a su esposa, la cantante estadounidense Sunny Ozell- al momento de conocer en persona a Lionel Messi durante la ceremonia de los "The Best", que organizó la FIFA en Londres, Inglaterra, por el año 2017.

El actor de 79 años reveló que a Sunny Ozell no le gustaba para nada el fútbol. No obstante, al momento de ver a Lionel Messi con la camiseta del Barcelona, su opinión cambió y se convirtió en una fiel fanática del argentino.

Por esta razón, el "Profesor X" le prometió a su compañera que haría todo lo posible esa noche para que ella pueda tomarse una fotografía especial con Lionel Messi, y así fue como sucedió:

"Sabía que él (Lionel Messi) iba a estar en este evento, y le dije a mi esposa: 'Si está ahí, haré todo lo que tenga en mi poder para poner a los dos cara a cara'. Y ella me dijo: '¿Y qué pasa si él se convierte en mi 'prometido'? Le respondí: 'Por mí está bien'", reveló Patrick Stewart en una entrevista con la Fundación SAG-AFTRA que se volvió viral en Twitter.

Para Patrick Stewart la misión no fue para nada fácil: "Era realmente difícil porque había seguridad como nunca has visto. Estaba Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, y el otro argentino... Diego Maradona, la "Mano de Dios". Choqué contra la puerta de seguridad. 'Con permiso, con permiso', decía. 'Soy Patrick Stewart', me avergoncé".

"No podía ver a Lionel Messi", continuó. "No estaba ahí. De hecho se había dado la vuelta e inclinado sobre su asiento. Y es bastante bajo, así que se desvaneció detrás de todos. Me paré detrás de él y se incorporó, giró y quedamos cara a cara. Y verán, su cara... esto es muy emocionante para mí... Simplemente resplandeció ante mí. Y le dije: 'Señor Messi, por favor, mi esposa [...]", agregó Patrick Stewart.

"Ahí estrecharon sus manos. Y les dije: 'Por favor, ¿puedo tomarles una foto juntos?' Asó que yo les tomé la foto, no fue una selfie. Tomé la foto de mi esposa con Messi, uno al lado del otro, y entonces su esposa (Antonela Roccuzzo) dijo: '¡Y yo quiero una foto con usted!'"

Tras la experiencia, Sunny Ozell también se animó a dar su opinión tras conocer a Lionel Messi.

"Después de haber trabajado en restaurantes elegantes de Nueva York durante años, me encontré con muchas personas importantes y me volví bastante inmune a los nervios. Y, para ser honesta, no hay muchos seres humanos vivos en el mundo que me encantaría conocer. ¿Pero, Messi? ¿Lionel Messi? Puedes apostar tu dulce trasero que me asusté", dijo la esposa de Patrick Stewart.