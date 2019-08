Carlos Zambrano no está en los planes del técnico del Dinamo de Kiev

Carlos Zambrano cumplió una destacada actuación con la selección peruana durante la última Copa América de Brasil 2019. Sin embargo, a pesar del buen desempeño, no estaría en los planes del nuevo entrenador del Dinamo de Kiev, Aleksey Mikhaylichenko, quien llegó en reemplazo de Aliaksandr Jatskevich.

El periodista deportivo ucraniano Igor Tsyganyk, conductor del programa "Tsyganyk LIVE", aseguró que el entrenador Aleksey Mikhaylichenko no apostará por Carlos Zambrano para la presente temporada del fútbol de ese país.

"Es interesante que Mikhaylichenko ingrese al equipo con aquellos jugadores con los que Aliaksandr Jatskevich no contaba. En particular, Sidkley se ve muy bien en el entrenamiento. Pero puedo decir con total seguridad que Mikhailichenko no contará con Carlos Zambrano", dijo Tsyganyk.

"El futbolista peruano no encaja con el sistema juego del Dinamo de Kiev. Este era el pensamiento de Aliaksandr Jatskevich, y ahora También de Mikhaylichenko. Aunque fue en la época de Jatskevich en la que se decidió en contratar a Carlos Zambrano. El resto de los jugadores tienen una apuesta seria", dijo Tsyganik.

Cabe recordar que, el 14 de agosto, Aliaksandr Jatskevich fue destituido como entrenador del Dinamo de Kiev después de la eliminación ante el Brujas por la fase previa de la Champions League. Al día siguiente, se anunció el nombramiento de Mikhaylichenko.

Carlos Zambrano cuenta con ofertas de Alemania, Francia, Portugal y Suiza

Elio Casareto, representante de Carlos Zambrano, se pronunció sobre la actualidad del jugador.

"Después de su buena Copa América, han habido llamadas y todavía estoy en conversaciones con algunos equipos", señaló Elio Casareto en entrevista para "Fútbol Como Cancha" de Radio Ovación.

Así, confirmó que Carlos Zambrano interesa a clubes de ligas importantes del "Viejo Continente".

"Hemos recibido hasta tres intereses: uno de Alemania, otro de Francia y uno de Portugal. El Dinamo Kiev ha sido poco flexible en este tema", dijo Casareto.

También dejó abierta la posibilidad de que Carlos Zambrano vuelva a jugar al Basel, club al que fue cedido en la temporada anterior, o quedarse en el Dinamo de Kiev para cumplir con su contrato.

"El mercado termina el 31 de agosto y vamos a ver qué pasa en estos días. Carlos quiere jugar en alto nivel e incluso, la posibilidad de que regrese al Basel está abierta. Conversamos con ellos la semana pasada pero, lastimosamente, fueron eliminados de la Champions League", añadió.

Ricardo Gareca visitó a Carlos Zambrano

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, visitó la ciudad de Kiev para reunirse con Carlos Zambrano. La cita fue confirmada por la cuenta de Twitter de la Federación Peruana de Fútbol.