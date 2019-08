Liverpool vs Arsenal: Un duelo ofensivo candente, pero de defensas tibias en la Premier League [VIDEO]

El regreso de la Premier League de Inglaterra era muy esperado y por fin, desde hace dos semanas, el torneo ha visto gran acción. La FA (Asociación de Fútbol) se caracteriza por regalar grandes duelos desde las fechas iniciales y este fin de semana se jugará la tercera fecha, con un encuentro de alto calibre, que implica a los actuales líderes invictos: Liverpool y Arsenal.

Los ‘Reds’ quedaron a nada de celebrar su primer título liguero la temporada pasada, pero el poder del Manchester City terminó por imponerse. Aunque, claro, se terminaron quedando con el trofeo de la Champions League. En el Arsenal el tema es distinto, pues atraviesa por una etapa de crecimiento y el plan es volver a meterse en el Top 4, para volver a la máxima competencia europea.

Si algo tienen en común estos dos equipos ha sido la fortaleza ofensiva. El equipo de Jürgen Klopp ha marcado un estilo con la presencia de su tridente letal, conformado por Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané. La compenetración perfecta de los tres atacantes ofensivos del Liverpool ha sido ideal en la temporada pasada y es de esperarse que ahora mantengan el nivel.

En tanto, el Arsenal ha contado con una dupla dura, pero que ahora podría convertirse en un trío de temer. Pierre Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette ya han dado destellos de su gran eficacia, además de gran compresión en ofensiva. A estos dos hombres de categoría, ahora se une el marfileño Nicolás Pépé, que llegó del Lille tras una campaña impresionante en la Liga de Francia.

Si bien, en las primeras dos jornadas de la Premier League no han podido compartir roles, por fin los hinchas ‘gunners’ podrían verlos juntos este sábado en Anfield (11:00 a.m. hora peruana). Aunque, no solo en la etapa de Unai Emery, la defensa es un punto que todavía tiene que pulirse por completo, aunque lo visto con el Liverpool tampoco ha sido lo más ideal por ahora.

Los ‘reds’ tienen en Virgil van Dijk el líder atrás, pero no han mostrado la misma solidez en este inicio de temporada, lo que podría ser perjudicial ante un Arsenal voraz. En cuanto al equipo de Londres, la llegada de David Luiz ha provocado una salida limpia y mejor orden defensivo, aunque solo tiene un partido. Los antecedentes directos prometen muchos goles y dicen que Liverpool es mejor en ello.