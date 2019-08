Juventus vs Parma [EN VIVO] Debut de Cristiano Ronaldo en Serie A

ESPN 3 EN VIVO Juventus vs Parma ONLINE | Este sábado 24 de agosto se juega el partido por la primera fecha de la Serie A. El duelo está pactado para las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Estadio Ennio Tardini y será transmitido EN DIRECTO vía ESPN para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

En busca de la novena. La Juventus abre el telón de la Serie A con la consigna de alzar su noveno trofeo consecutivo, aunque tendrá a dos series competidores que quieren acabar con su hegemonía: el Inter de Milan de Antonio Conte y el Nápoli de Carlo Ancelotti.

Tras cinco títulos consecutivos bajo la filosofía de Massimiliano Allegri, el reto de Maurizio Sarri con la Juventus es enorme: imprimirle su sello al mejor equipo de Italia en busca de otro título de la Serie A y con la diana puesta en dar el salto europeo, es decir, la Champions League.

El flamante técnico de la Juventus será la primera baja de su club en el estreno de la Serie A debido que se viene recuperando de una neumonía que le impedirá sentarse en el banquillo en las dos primeras jornadas del campeonato italiano.

Además de Sarri, la Juventus no podrá contar ante el Parma con los lesionados Mattia Perin y Marko Pjaca ni tampoco con Daniele Rugani y Aaron Ramsey, aunque el caso de ambos es diferente. La salida del central es inminente con destino a la Roma mientras el volante galés llegó lesionado a la pretemporada y la idea es no arriesgarlo.

Con muchas opciones en la plantilla y con varios jugadores en la rampa de salida como Dybala e Higuaín, el comando técnico de la Juventus piensa sacarle provecho a los delanteros argentinos hasta que se defina su situación en el club.

Cristiano Ronaldo, por su parte, será titular en el arranque de su segunda temporada en la Juventus. El portugués, inamovible para Maurizio Sarri, quiere empezar con el pie derecho la Serie A, es decir, con goles.

En la vereda del frente, el histórico Parma quiere empezar un triunfo su segunda temporada en la Serie A tras haber estado cerca de desaparecer por problemas económicos. El equipo de Roberto D'Aversa llega motivado tras superar al Venezia en la primera ronda de la Coppa Italia.

El Parma, que acabó decimocuarto la campaña pasada, le ha hecho pequeños retoques a su plantilla. Su fichaje más importante ha sido el de Andrea Adorante, goleador que proviene de la cantera del Inter de Milan.

Juventus vs Parma EN VIVO | Alineaciones probables

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanic, Rabiot, Douglas Costa, Higuaín (Dybala), Ronaldo.

Parma: Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barilla; Karamoh, Inglese, Gervinho.

Juventus vs Parma EN VIVO | Horarios

México - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

Perú - 11:00 a.m.

Colombia - 11:00 a.m.

Venezuela: 12:00 a.m.

Bolivia - 12:00 a.m.

Chile - 12:00 a.m.

Paraguay - 12:00 a.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

Brasil - 1:00 p.m.

España – 6:00 p.m.

Juventus vs Parma EN VIVO | Canales

Argentina ESPN Play Sur, Rai Italia America, Serie A Pass, ESPN3 Sur

Bolivia ESPN3 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Brasil Serie A Pass, Rai Italia America, DAZN Brasil

Chile ESPN3 Sur, Rai Italia America, ESPN Play Sur, Serie A Pass

Colombia Serie A Pass, ESPN Play Sur, Rai Italia America, ESPN3 Sur

Ecuador Serie A Pass, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, Rai Italia America

Italia SKY Go Italia, Sky Supercalcio HD, Sky Calcio 1, Sky Sport Serie A

México ESPN Norte, Serie A Pass, Rai Italia America, ESPN Play Norte

Paraguay ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, Serie A Pass

Perú ESPN Play Sur, Serie A Pass, ESPN3 Sur, Rai Italia America

España #Vamos

Estados Unidos Rai Italia America, ESPN+

Uruguay Serie A Pass, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, Rai Italia America

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN3 Sur, Rai Italia America, Serie A Pass

Juventus vs Parma EN VIVO | ¿Dónde seguir ONLINE y EN DIRECTO el partido por Serie A?

Si quieres seguir en Internet el Juventus vs Parma EN VIVO por Serie A, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias y el resumen del partido.