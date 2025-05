Luis Ramos anotó doblete para el triunfo a América de Cali y desata elogios en Colombia

¡Llegará 'on fire' a la selección peruana! Luis Ramos volvió a destacar con camiseta de América de Cali y fue la figura de la cancha en el triunfo 2-0 ante Deportivo Independiente Medellín por la última fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga BetPlay al anotar los dos goles del partido que generaron los elogios de los hinchas.

El delantero nacido en Trujillo arrancó como titular y tuvo una gran actuación, la cual coronó con el primer tanto del compromiso a los 90 minutos, cuando tras un centro raso de Esneyder Mena, se barrió en el área chica para anticiparse a su marcador y hacer estallar de júbilo a todos los hinchas americanistas.

Video: Win Sports

Pero eso no fue todo ya que el ariete peruano volvió a aparecer en el tiempo de descuento, más precisamente a los 94 minutos, cuando después de recibir un pase de Duván Vergara por izquierda, aprovechó su velocidad para irse en diagonal hasta el área y sacar un disparo colocado que terminó en las redes de la portería rival.

Video: Win Sports

Luis Ramos le aseguró el liderato de la liga colombiana a América de Cali con su doblete

Es preciso señalar que estas dos anotaciones de Ramos Leiva han sido cruciales, pues el atacante le dio a los 'Diablos Rojos' la posiblidad de terminar en el primer lugar de la tabla de posiciones del Apertura colombiano con 39 puntos, producto de 11 victorias, seis empates y solamente tres derrotas.

Hinchas de América de Cali elogiaron a Luis Ramos

La hinchada 'Escarlata' ha quedado maravillada con el futbolista de 25 años, a quien no dudaron en destacar y elogiar por su doblete y buen desempeño en el terreno de juego frente al DIM. "Que bueno lo del peruano, lo malo es que lo convocará su selección", "Siempre lo buscó el peruano, que bien por él. Es un goleador", "Qué bueno por Ramos, es muy bueno por esos dos goles, se coje de confianza", "Hoy sí el equipo jugó para él y anotó" y "A Ramos no le he dado mucho crédito, pero hoy se merece todos los aplausos", son algunos de los mensajes que se leen en la red social X.

Hinchas de América de Cali elogiaron a Luis Ramos tras su doblete ante DIM. Foto: Composición Líbero

Luis Ramos fue convocado a la selección peruana y podría ser titular tras su doblete

Los dos goles con América de Cali llegaron en el mejor momento para Luis Ramos, quien será uno de los delanteros convocados a la selección peruana para la fecha doble de Eliminatorias 2026 de junio ante Colombia y Ecuador. Es más, de acuerdo al periodita Gustavo Peralta, podría ser el que arranque las acciones en ambos partidos.

"Si me toca representar a mi país, sería para mí un honor y sería muy lindo marcarle a Colombia. Esperemos salir victorioso en ese partido", declaró Ramos en conferencia de prensa cuando fue consultado sobre su posible titularidad con la Bicolor.

Video: América de Cali