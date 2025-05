Luis Ramos no se guardó y dejó firme mensaje por posible titularidad con Perú: "Estoy..."

Falta poco para que la selección peruana vuelva al ruedo y se enfrente a Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas. La 'Bicolor' esta obligada a ganar para seguir con chances de llegar al Mundial 2026. Por ello, Luis Ramos comentó lo que será el duelo ante los 'cafeteros' y se refirió sobre la posibilidad de ser el delantero titular.

PUEDES VER: Estos serían los convocados de Perú por Óscar Ibáñez para los partidos ante Colombia y Ecuador

El actual delantero de América de Cali vive un gran momento, pues es uno de los jugadores habituales de su equipo y esto lo ha llevado a que sea considerado como una alternativa en el esquema de Óscar Ibáñez de cara a los duelos ante Colombia y Ecuador.

Luis Ramos habló sobre su posible titular con la selección peruana

El atacante de 25 años compareció ante los medios en una conferencia de prensa y fue consultado ante la posibilidad de ser titular con Perú. Sobre ello, Ramos aseguró que sería un gran honor poder defender la camiseta nacional; además, reveló su deseo de poder anotar ante Colombia.

Video: América de Cali

“Estoy muy agradecido con el país, estoy muy feliz de estar aquí en Colombia, en Cali. Me han tratado de la mejor manera desde que llegué, me he sentido muy cómodo, pero obviamente, si me toca representar a mi país, sería para mí un honor y sería muy lindo marcarle a Colombia. Esperemos salir victorioso en ese partido", declaró.

Estás palabras han despertado la ilusión de los aficionados, pues existe una gran posibilidad de que Luis Ramos termine integrando la lista de convocados para la fecha FIFA de junio, ya que actualmente es uno de los pocos delanteros peruanos con actividad en un club extranjero.

¿Cuánto vale Luís Ramos?

Luis Ramos ha demostrado un destacado desempeño y gracias a su olfato goleador ha visto aumentado su valor en los últimos años. Según Transfermarkt, el delantero está cotizado en 750 mil euros, no obstante, de mantener su rendimiento esta cifra podría seguir aumentando.