Peña no se guardó y lanzó fuerte respuesta a sus detractores de selección: "Un tipo que..."

Sergio Peña, uno de los jugadores más habituales en la selección peruana desde la era de Ricardo Gareca, atraviesa un momento complicado junto a la bicolor. Perú se encuentra en los últimos puestos de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, y Peña ha sido foco de duras críticas.

A través de una entrevista con la periodista Darinka Zumaeta en su programa “Al Volante”, el futbolista fue claro en responder a todos sus detractores y no se guardó para nada. “No creo haber sido tan malo o haber hecho las cosas tan mal como la gente dice. A mí me grita ‘pecho frío’ un tipo que está en la tribuna yendo a ver cómo jugamos y si es que meto un gol, lo va a gritar”, comenzó.

Video: Al Volante

Luego, el mediocampista dio una opinión sobre su carrera en el extranjero y cómo se encuentra actualmente. “A mí no me cuesta decir que soy un buen jugador, estoy contento con la carrera que estoy haciendo, con el futuro que estoy construyendo en todos los aspectos. En mis equipos en Europa, no hay uno solo en donde no haya jugado”, afirmó.

Con el fin de las ligas europeas y pocas oportunidades en su club de Grecia, Sergio Peña se entrena en la Videna para estar listo en las siguientes fechas de las Eliminatorias, donde Perú enfrentará a Colombia y Ecuador. Todo apunta a que estará dentro de la lista de convocados.

Estos serían los convocados de Perú por Óscar Ibáñez

Arqueros

Gallese (Orlando City)

Carlos Cáceda (FBC Melgar)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Defensas

Aldo Corzo (Universitario)

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Miguel Trauco (Alianza Lima)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Luis Abram (Atlanta United)

Luis Advíncula (Boca Juniors) (DUDA)

Marcos López (Copenhague)

Erick Noriega (Alianza Lima)

Miguel Araujo (Portland Timbers)

Volantes

Pedro Aquino (Santos Laguna)

Christian Cueva (Cienciano)

Jesús Castillo (Gil Vicente)

Oliver Sonne (Burnley)

Piero Quispe (Pumas UNAM)

Sergio Peña (PAOK)

Renato Tapia (Leganés)

Alejandro Hohberg ( Sport Boys)

Delanteros