¿Sporting Cristal tendría al sustituto de Paulo Autuori si se va por malos resultados?

Sporting Cristal es uno de los clubes que atraviesa un duro momento en la temporada 2025. No solo es en esta casi mitad de año, sino desde ediciones anteriores en el que no ha podido ser campeón nacional desde el 2020. Como una medida de urgencia, se llamó al DT Paulo Autuori, con la esperanza de guiar al equipo hacia todos los objetivos trazados.

Sin embargo, uno de los rumores que suena últimamente, por periodistas deportivos y personas allegadas al Club Sporting Cristal, es que el estratega brasileño no estaría cómodo en la institución celeste si es que no le cumplen la lista de refuerzos y bajas para el Torneo Clausura 2025. Ante ello, surge la gran pregunta de quién lo reemplazaría en la zona técnica, en caso Autuori tome la radical decisión de irse ante malos resultados.

Uno de los nombres que se ve en la zona técnica de Paulo Autuori es Iván Bulos, quien en la temporada pasada estuvo liderando al equipo de reservas de Sporting Cristal y que no cumplió el objetivo de poner a la institución celeste en Liga 3. Fuera de ello, el exfutbolista sigue perteneciendo a la institución del Rímac, teniendo un rol adicional en la formación de menores.

Iván Bulos llegó a Sporting Cristal en el 2022.

Actualmente, su función es de Jefe de Unidad Técnica de Menores en Sporting Cristal, pero se le ha visto muy cerca del comando técnico de Paulo Autuori en diversos compromisos oficiales. Es por ello, que se abre la chance de que puede ocupar, al menos interinamente, el liderato del primer equipo en caso el estratega brasileño se retire del primer equipo.

Paulo Autuori reafirma su compromiso con Sporting Cristal

En medio de esta polémica sobre su salida de Sporting Crista, Paulo Autuori quiso callar a los rumores al reafirmar su compromiso con la institución celeste. Sabe que hay muchos comentarios sobre su aparente salida, pero el estratega no hace caso a estas afirmaciones y espera encontrar la fórmula para levantar al plantel.

"Perdón, no voy a responder tonterías. Yo soy un hombre que tengo palabra, yo no necesito hablar de eso, solamente hecho una mirada hacia atrás y quedo sin comentarios sobre esas cosas. Hoy en día la gente habla lo quiere, lo que uno ve por redes sociales son un montón de tonterías como esto. Me rehúso en hablar de este tema, vamos a hablar de fútbol, del juego, necesitamos eso", respondió tajantemente Paulo Autuori ante su posible salida de Sporting Cristal.