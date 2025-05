¿Y Alianza? Sergio Peña habló por primera vez sobre la posibilidad de jugar en Sporting Cristal

Durante los últimos días circuló la información de que Sergio Peña dejaría Europa para regresar al fútbol peruano y reforzar el plantel de Sporting Cristal de cara a la segunda parte de la Liga 1 2025, es decir, el Torneo Clausura. Sin embargo, el volante nacional se pronunció y dejó atónitos a más de uno.

En una entrevista para 'Al Volante' de Youtube, el actual jugador de PAOK de Grecia, desmintió que tenga un vínculo con el cuadro dirigido por Paulo Autuori, y reveló que se encuentra sorprendido por la cantidad de publicaciones en las que se afirmaba que retornaría y no necesariamente al equipo de sus amores, Alianza Lima.

"Eso si no sé de dónde ha salido, lo he visto en todos lados… Mi mamá me ha llamado hace dos días y me dijo que ha visto que voy a Cristal y le respondí que no tengo idea, me acababa de levantar y vi la noticia también pero no tengo idea…", enfatizó Sergio Peña.

Además, Sergio Peña aclaró que su vuelta a Lima se dio para que esté cerca de su familia, además para mantener ritmo competitivo para la selección peruana y no perder ritmo futbolístico, considerando que la Liga de Grecia terminó hace un mes.

"Yo vine antes porque acabé mi torneo y porque hay partidos de selección y en el caso que sea convocado no quiero estar con un mes de vacaciones e ir a la selección (sin ritmo). Estoy entrenando con la selección ahora mismo, y en caso sea convocado voy a estar bien", expresó el jugador de 29 años.