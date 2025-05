Autuori fue directo y señaló a Diego Enríquez tras derrota ante la 'U': "No puede continuar"

Sporting Cristal no pudo ante Universitario y terminó cayendo por 2-0 en la fecha 14 del Torneo Apertura. Los rimenses fueron sumamente superados pos los cremas e incluso cometieron graves errores en defensa que terminó ocasionando los dos goles. Por ello, Paulo Autuori no se guardó nada y señaló a Diego Enríquez tras la derrota.

Una vez finalizado el encuentro, Autuori compareció ante los medios en la conferencia de prensa y analizó lo que fue la derrota ante la 'U'. El estratega brasileño lamentó los goles que encajaron ante los merengues y cuestionó seriamente a su portero, Diego Enríquez, por la no haber podido dejar el arco en cero en los últimos partidos.

"Me incomoda un poco hablar de los partidos que hemos perdido, pero me gustaría perder partidos donde (Diego) Enríquez sea figura del partido, eso todavía no ha pasado. He sufrido mucho con otros equipos y el arquero tapaba un montón. En todos los partidos que hemos jugado, hemos ganado alguno, pero siempre sufrimos goles y esto no puede continuar, son goles evitables como los de hoy", enfatizó.

Video: GOLPERÚ

De igual manera, el DT de Cristal lamentó la derrota ante Universitario, pues perdieron la oportunidad de meterse seriamente en la pelea por el título del Torneo Apertura de la Liga 1 pese a haber empezado de mal manera la temporada.

"Hemos logrado crecer en la Copa Libertadores y tiramos la oportunidad. Habíamos crecido en la tabla de la Liga y era una linda oportunidad para mandar un mensaje a nosotros mismos de que somos capaces de pelear el título del Torneo Apertura, pero no lo logramos. Para mí no es casualidad, debemos entender lo que pasa y lo que nos condiciona tener un crecimiento sólido", añadió.

Estadísticas de Diego Enríquez en la temporada

Las palabras de Autuori sorprendieron a más de uno, pues a lo largo de la temporada, Diego Enríquez ha evitado la derrota de su equipo en más de una ocasión. Incluso, ha sido de los futbolistas más destacados en la Copa Libertadores.

No obstante, a pesar de su destacado rendimiento, el arquero nacional solo ha logrado mantener su arco invicto en 3 ocasiones. Por otro lado, ha recibido 22 goles en los 16 partidos en los que ha defendido la portería.

Sporting Cristal perdió su racha positiva en la Liga 1

Esta derrota también ha significado la primera caída de Paulo Autuori en la Liga 1, pues desde su llegada había encadenado tres victorias consecutivas en el torneo local. Aunque, si bien es cierto, el equipo ha logrado mostrar una mejor cara con el brasileño en el banquillo.