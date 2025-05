Jugador le pidió explicaciones y reacciona mal contra Tiago Nunes, exDT de Cristal, tras cambio

Universidad Católica vivió una jornada para el olvido este domingo 25 de mayo al caer 3-1 frente a Deportes La Serena en el Estadio Santa Laura. Más allá del resultado, lo que más llamó la atención fue la reacción de Jhojan Valencia, quien mostró su molestia tras ser reemplazado antes del descanso. El cambio se dio al minuto 30, y el colombiano no lo tomó nada bien. Su descontento quedó en evidencia frente a las cámaras y sorprendió a todos.

Valencia pidió explicaciones a Tiago Nunes tras el cambio

Cuando fue sustituido por Alfred Canales, Valencia se dirigió hacia la banca visiblemente molesto. En su trayecto, evitó mirar al técnico Tiago Nunes y, al llegar al banquillo, le pidió explicaciones con gestos de frustración. Las cámaras de TNT Sports captaron el momento exacto en que el mediocampista reclamó con vehemencia. Si bien no hubo diálogo claro, el gesto fue suficiente para encender las alarmas.

El ambiente en Universidad Católica no parece ser el mejor y esta escena lo confirma. A pesar de algunas buenas actuaciones en lo que va del 2025, el equipo no logra consolidar una regularidad en su juego. Justo cuando parece encontrar el rumbo, vuelve a tropezar. Y ahora, además, suma tensiones internas que podrían complicar el vestuario. No obstante, Tiago Nunes anunció su salida.

Video: TNT Sports

Tiago Nunes dejó de ser técnico de la Universidad Católica de Chile

Tiago Nunes deja de ser el entrenador de Universidad Católica. El técnico brasileño anunció su salida tras la derrota de los ‘Cruzados’ por 3-1 ante Deportes La Serena, en el marco de la jornada 12 de la Liga de Primera 2025. La caída no solo fue un golpe deportivo, sino también el punto final del ciclo de Nunes al mando del equipo.