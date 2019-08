Eddie Fleischman y Peter Arévalo tuvieron acalorada discusión por Paolo Guerrero [VIDEO]

La no convocatoria de Paolo Guerrero a la selección peruana generó una fuerte discusión entre los panelistas de FOX Sports Radio Perú, sobre todo en Eddie Fleischman y Peter Arévalo, quienes se dijeron de todo en su último programa.

Ambos intercambiaron palabras defendiendo cada uno su posición en la mesa sobre el caso del "Depredador", quien finalmente no fue citado para los amistosos de la 'Bicolor' en setiembre contra Ecuador y Brasil.

"Lo primero que quiero decir es que, el viernes por la noche Peter dijo que 'decir que la decisión se tomó media hora antes era mentira y mala leche'. Número uno: tú me conoces hace 25 años y tú sabes que yo no miento en información. No le mentí a la gente. Media hora antes Paolo Guerrero estaba en la lista de (Ricardo) Gareca", dijo Eddie Fleischman.

Peter Árevalo lo interrumpió y le replicó: "Yo no he dicho que tú mientas, pero te puedes equivocar como varias veces te has equivocado. Tú dijiste en la Copa América que Santamaría juega, no jugó. Perú sale a jugar con línea de tres, no pasó. No estoy inventando".

Ambos continuaron con su discusión mientras los demás panelistas observaban en silencio hasta que Alan Diez decidió intervenir. Mira el vídeo completo aquí.

DEBATE CALIENTE POR LA NO CONVOCATORIA DE PAOLO#FOXSportsPeru El jugador le pidió a Gareca que no lo cite y así se trata el tema en la mesa pic.twitter.com/4x9QGSd9DB — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) August 27, 2019

EL DATO

Paolo Guerrero estará en las semifinales de vuelta de la Copa de Brasil con el Inter de Porto Alegre.