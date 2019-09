Transmisión de partidos [EN VIVO] agenda de HOY sábado 31 de agosto

Partidos de HOY sábado 31 de agosto, transmisión de FÚTBOL EN VIVO. Revisa toda la agenda futbolística para el día de hoy, con los partidos de la Liga 1, La Liga Española, Liga MX, Premier League, Serie A, Ligue 1 con Cristian Benavente. Además, puedes seguir todos los encuentros en vivo por Líbero.

06:30 Manchester United vs Southampton



10:00 Barcelona vs Osasuna



13:00 Nantes vs Montpellier



13:45 Juventus vs Napoli



14:30 Bolívar vs The Strongest



19:00 León vs Tigres



20:00 Universitario vs Melgar



21:00 Cruz Azul vs Chivas

Partidos de HOY viernes 30 de agosto

Premier League

El fútbol inglés comienza su cuarta fecha y el elenco de Ole Gunnar Solskjaer confía en recuperar el paso -perdió la fecha anterior en calidad de local- cuando reciba al Southampton en Old Trafford. Paul Pogba será el estandarte de los 'Red Devils'.

La Liga

El elenco de Ernesto Valverde visita Mallorca para medirse ante el Osasuna sin Lionel Messi y Luis Suárez, pero con Antoine Griezmann entonado luego de su doblete en el primer encuentro en el Camp Nou. Una victoria le permitirá meterse en el pelotón de los primeros lugares.

Ligue one

El Nantes de Cristian Benavente recibe al Montpellier por la cuarta jornada del campeonato francés y el 'Chaval' saldrá en la lista de concentrados. El volante nacional todavía no ha debutado y espera hacerlo para ayudar a su elenco a sumar su segunda victoria.

Serie A

El Calcio nos ofrece un partidazo en Turín. La Juventus choca con el Napoli, su más firme candidato a pelearle el scudetto, y Cristiano tiene las ganas de hacer su estreno goleador en la presente temporada de la Serie A.

Fútbol Boliviano

El balompié del altiplano nos ofrece el clásico de ese certamen. Bolívar y The Strongest marchan en los primeros lugares pero el líder es el Jorge Wilstermann, por ello ambas escuadras urgen de la victoria para que el elenco aviador no se les equipo.

Liga MX

El fútbol azteca nos ofrece varios encuentros, entre los principales está el León ante el Tigres. La escuadra de Pedro Aquino visita al elenco universitario en un choque de alto voltaje. El seleccionado nacional será otra vez inicialista. De igual forma, Yoshimar Yotún será titular cuando el elenco 'cementero' reciba a las Chivas de Guadalajara.

Liga 1

El plato fuerte de este sábado en el torneo doméstico es el Universitario-Melgar. El choque en el Monumental se jugará a puertas cerradas pero promete ser un choque de pronóstico reservado. La crema viene dolida luego de su caída en Trujillo a manos de Mannucci.