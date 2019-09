FOX SPORTS [EN VIVO] Boca vs River Superclásico SuperLiga 2019: hora y canal

Boca vs River EN VIVO partidos de hoy Superclásico Superliga Argentina.ONLINE vía FOX Sports y TyC Sports | El Superclásico del fútbol argentino arranca desde las 3.00 p.m. (hora peruana) y 5.00 p.m. (hora de Buenos Aires) en el Estadio Monumental Núñez por la jornada 7 de la Superliga Argentina. No te pierdas el MINUTO a MINUTO por Libero.pe.

Luego de superar el desafío en cuartos de la Copa Libertadores ante Liga de Quito y Cerro Porteño respectivamente, Boca Juniors y River Plate ahora concentran sus fuerzas para la edición número 373 en la Superliga Argentina, que será como un precalentamiento para las semifinales que se jugarán el 1 y el 22 de octubre en el marco de la Copa Libertadores.

La herida del 3-1 en el Santiago Bernabéu de Madrid todavía no termina de cicatrizar en Boca Juniors. Por este motivo, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro buscará vencer a River Plate en su propio recinto con el refuerzo italiano Daniele De Rossi -o el cordobés Emanuel Reynoso- y la experiencia del "Apache" Carlos Tévez, quien podría estar acompañado por Franco Soldano o Jan Hurtado.

Boca Juniors no podrá contar con los lesionados Eduardo Salvio, Ramón "Wanchope" Ábila y Mauro Zarate para este encuentro contra River Plate. Sin embargo, el Alfaro ha manifestado toda la intención de ir al ataque con los jugadores disponible.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Marcelo Weigandt o Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Daniele De Rossi o Emanuel Reynoso, Nicolás Capaldo, Iván Marcone y Alexis Mac Allister; Carlos Tevez y Franco Soldano o Jan Hurtado. DT: Gustavo Alfaro.

En tanto, los de Marcelo Gallardo aún duda si poner desde el arranca a "Nacho" Fernández, quien tiene un leve contractura en el isquiotibial izquierdo pero todo señala que, de no haber problemas, sería titular en River Plate. El panorama no es igual para Matías Suárez (fatiga) y Cristian Ferreira (traumatismo en el tobillo derecho). El regreso de Enzo Pérez en el cuadro millonario ante Boca Juniors sí está confirmado contra Boca Juniors.

River Plate: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz o Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Enzo Pérez, Bruno Zuculini y Cristian Ferreira o Jorge Carrascal; Lucas Pratto o Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.

Posiciones Superliga Argentina 2019 | Boca vs River EN VIVO vía Fox Sports

PTS J G E P GF GC Boca 10 4 3 1 0 5 0 San Lorenzo 10 4 3 1 0 8 4 Arsenal 9 4 3 0 1 6 2 Rosario Central 8 4 2 2 0 6 4 River Plate 7 4 2 1 1 10 3 Talleres 7 4 2 1 1 10 3 Lanús 7 4 2 1 1 6 6 Patronato 7 4 2 1 1 4 4 Estudiantes 6 4 2 0 2 5 3 Newwlls 6 3 2 0 1 5 3 Argentinos 6 4 1 3 0 4 3 Independientes 6 3 2 0 1 3 3 Huracán 5 4 12 1 3 2 Central Córdoba 5 4 1 2 1 2 3 Aldosivi 4 4 1 1 2 3 3 Vélez Sarsfield 4 4 1 1 2 6 7 Unión 4 4 1 1 2 3 5 Banfield 3 4 1 0 3 3 5 Godoy Cruz 3 4 1 0 3 4 7 Atlético Tucumán 3 4 1 0 3 2 6 Colón 3 4 1 0 3 2 6 Def y Justicia 3 4 1 0 3 2 6 Racing 3 4 0 3 1 2 6 Gimnasia 1 4 0 1 3 2 5

Superclásico Superliga 2019 EN VIVO River vs Boca hora peruana | Historial Copa Libertadores

El superclásico Superliga Argentina que River Plate y Boca Juniors disputarán el domingo en el estadio Monumental acapara toda la atención en la quinta fecha de la Superliga argentina de fútbol.El duelo entre los dos clubes más populares de Argentina llega nueve meses después de la histórica final de la Copa Libertadores de 2018, que ganaron los 'millonarios' en Madrid, y es probable que vuelvan a cruzarse por las semifinales del torneo continental en octubre.

River y Boca se medirán por primera vez en 2019, pero todavía con el recuerdo latente de la atrapante definición que protagonizaron en el estadio Santiago Bernabeu en diciembre del año pasado, donde River se impuso por 3-1 y se coronó campeón de la Libertadores-2018.

Ahora, el superclásico se jugará en el estadio Monumental, renovado para la oportunidad con obras que permitieron ampliar su capacidad a 70.000 espectadores, para que la fiesta sea toda roja y blanca en un duelo sin la participación de hinchas visitantes.

Disputadas cuatro fechas de la Superliga, Boca consiguió sacarle una ligera ventaja a River ya que luego de coincidir en los resultados en las primera tres jornadas, los 'xeneizes' vencieron el domingo pasado a Banfield (1-0) y se subieron a la punta mientras que River tropezó en su casa (1-0) frente a Talleres de Córdoba.

No obstante, tanto River como Boca llegan a este compromiso enfocados en la Copa Libertadores, con el objetivo de cruzarse de nuevo, para lo cual el equipo azul y oro ya hizo su parte al eliminar en los cuartos de final al ecuatoriano Liga de Quito.Del otro lado, los dirigidos por Marcelo Gallardo intentarán conseguir el boleto a las semifinales la noche de este jueves, cuando visiten a Cerro Porteño en Asunción, luego de haber ganado por 2-0 el duelo de ida en Buenos Aires.

El superclásico cerrará la quinta jornada, pero el sábado, San Lorenzo, el otro puntero de la Superliga, enfrentará a Unión, de irregular campaña.El viernes por la noche se abrirá la etapa con los partidos Lanús-Central Córdoba, Defensa y Justicia-Banfield y Estudiantes-Vélez, mientras que el sábado se medirán Argentinos-Gimnasia La Plata, San Lorenzo-Unión, Patronato-Independiente y Racing-Godoy Cruz.

El domingo se enfrentarán Atlético Tucumán-Arsenal, Colón-Rosario Central, Talleres-Aldosivi, Newell's old Boys-Huracán, y desde las 17H00 locales (20H00 GMT) se disputará el superclásico River-Boca.

Superclásico SuperLiga 2019 EN VIVO River vence a Cerro Porteño y enfrenta a Boca Juniors

En partido de vuelta por los cuartos de final disputado ante 45.000 espectadores en el estadio La Olla Monumental, los goles de la paridad fueron anotados por Nelson Haedo (8) para Cerro y De la Cruz para el 'millonario'.River, que ganó la histórica final de la Copa 2018 ante Boca, se volverá a encontrar con su clásico rival en Buenos Aires el 1 y el 22 de octubre, según la Conmebol.



El tanto del volante charrúa se produjo de un rebote del arquero argentino de Cerro, Juan Pablo Carrizo, quien tapó un primer disparo a quemarropa del delantero Matías Suárez.La pelota de De la Cruz pegó en el travesaño para introducirse en forma espectacular dentro del arco del Ciclón guaraní.Su conquista acabó con el sufrimiento del 'millonario', que perdía por la mínima y no ocultaba su temor en que el Ciclón pudiera aumentar a 2 para forzar la tanda de penales.

Los paraguayos ya habían demostrado su superioridad en el primer tiempo. La presencia fogosa y el tanto de su capitán Nelson Haedo Valdez aumentaron las ilusiones de los guaraníes hasta el contragolpe que terminó en el tanto de los riverplatenses.

La revancha de De la Cruz



"Siempre estuve tranquilo", dijo el volante charrúa al comentar sobre la inusual previa que experimentó en Asunción y que lo llevó a comparecer ante un juez el miércoles para responder por una agresión que cometió en 2016.

Jugaba entonces para el Liverpool de Uruguay. Admitió que el miércoles tuvo "una mañana poco normal" y que se sintió respaldado por los dirigentes y el plantel de su club así como por su familia."Cerro fue un rival duro. En su cancha fue más complicado aún. A partir de ahora nos vamos de Paraguay y a pensar en Boca", subrayó.

El autor del gol de Cerro, Haedo Valdez, reconoció que el gol del rival a los 53 minutos "nos liquidó anímicamente".Es que Cerro imprimió vértigo desde el pitazo inicial del árbitro chileno Julio Bascuñán y que se coronó muy pronto con el gol de Haedo.

Se anticipó, de cabeza, al defensa paraguayo de River, Robert Rojas, tras un pase perfecto desde la derecha de su compañero argentino Joaquín Larrivey.Con oficio, los jugadores de Marcelo Gallardo trabaron, friccionaron y acicatearon al rival a cometer errores.El árbitro chileno perdonó inclusive a Haedo por una dura entrada sobre Exequiel Palacios a los 21 minutos y decidió amonestarlo después de consultar con el VAR.

Cerro pudo haber sacado su segunda conquista antes de finalizar el primer tiempo pero las incursiones desde la izquierda por el lateral Santiago Arzamendia no lograron la conexión conveniente con Oscar Ruiz y Haedo.

En el segundo tiempo, el cuadro guaraní se fue de nuevo con todo pero encontró al conjunto argentino mejor parado y con intenciones de aprovechar sus espacios para la réplica.A los 50 minutos ya advirtió De la Cruz con un remate desde fuera del área. Había recibido la asistencia de Exequiel Palacios.

Dos minutos más tarde, Matías Suárez remató potente a quemarropa del portero Carrizo tras una asistencia del colombiano Santos Borré. Del rebote se produjo la fantástica conquista que aseguró la clasificación del "millonario".

Cerro acusó el golpe y Gallardo terminó jugando al gato y al ratón. Llamó a correr a sus delanteros del banco Lucas Pratto (67) e Ignacio Scocco (74), quienes hicieron estragos en la defensa azulgrana. Los jugadores dirigidos por Miguel Angel Russo no atinaron reacción alguna que pudiera revertir la adversidad.

Boca vs River EN VIVO Superclásico Superliga 2019

El superclásico Boca Juniors-River Plate, los históricos archienemigos argentinos, volverá a tomarse la Copa Libertadores cuando se crucen en las semifinales, un nuevo capítulo de su enconada rivalidad que tuvo como punto más álgido la final de la edición 2018 que ganó el 'millonario'.

Aún fresco en la memoria de ambas hinchadas está el 3-1 con el que los de la banda roja cruzada se impusieron sobre los xeneizes en el Santiago Bernabéu, en una final de vuelta que la Conmebol trasladó a Madrid tras los actos de violencia que protagonizaron fanáticos de River contra el autobús de Boca, cuando se acercaba el plantel al estadio Monumental para ese compromiso.

La ida en La Bombonera se había saldado con un empate 2-2 sin incidentes dentro y afuera del estadio.Ahora el nuevo cara a cara será en las semifinales, a la que River llegó al empatar 1-1 este jueves con Cerro Porteño en Asunción.

Historial Copa Libertadores



El veterano delantero Nelson Haedo Valdez adelantó al Ciclón guaraní a los 8 minutos, pero el uruguayo Nicolás De La Cruz se encargó a los 52 del gol 'millonario' y darle el pase al campeón defensor a las semifinales.

En la ida en Buenos Aires, River se había impuesto por 2-0.

Boca llegó a la penúltima fase al eliminar a Liga de Quito (0-3 y 0-0).

Como aperitivo a los dos explosivos choques de semifinales, River será anfitrión este domingo de Boca por la quinta fecha de la Superliga argentina de primera división.La otra semifinal del torneo la protagonizarán Gremio y Flamengo, por lo que la final de la Copa será nuevamente entre clubes argentino y brasileño.



Las semifinales están pautadas para el 2 y 3 (ida) y 23 y 24 (vuelta) de octubre, según el programa de competición de la Conmebol.

La final de la Copa Libertadores 2019 por primera vez se jugará en partido único, el 23 de noviembre en sede designada que recayó en el Estadio Nacional de Santiago.

Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO River Plate vs Boca Juniors | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

Cómo ver FOX Sports Premium Argentina EN VIVO River Plate vs Boca Juniors | Canales TV

Antina: Canal 200 (HD)

Cable Televisora Color VHF: Canal 20 y Canal 62 (HD).

TeleCentro UFC: Canal 206.

DirecTV Argentina: Canal 604 y Canal 1604 (HD).

InTV: Canal 629 (HD).

Cablevisión: Canal 123 (Digital) y Canal 603 (HD).

TeleRed: Canal 58 (Digital) y Canal 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 (Digital) y Canal 812 (HD).

Cabletel: Canal 213 (HD).

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD).

Supercanal: Canal 131 (Digital) y Canal 130 (HD)

Dónde ver TyC Sports y TyC Sport Play EN VIVO Boca vs River | Canales TV

DirecTV: Canal 629 (SD) y Canal 1629 (HD)

Argentina InTV: Canal 100 (SD) y Canal 621 (HD)

Cablevisión: Canal 22 (Analógico) y Canal 101 (Digital/HD)

TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 120 (HD)

Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico) y Canal 100 (Digital)

Telecentro Gran Buenos Aires: Canal 106 (Digital) y Canal 1016 (HD)

Supercanal: Canal 24 (Analógico) y Canal 107 (Digital)

Cablevisión Flow: Canal 101 (HD)

Dibox: Canal 103 (HD).

Partidos de hoy Superliga Argentina 2019 Fecha 7 | River Plate vs Boca Juniors

Partido: Colón vs Rosario Central

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Brigadier General Estanislao López

Etapa: fecha 7

Hora: 9.00 a.m.

Canal: Fanatiz USA

Partido: Atlético Tucumán vs Arsenal

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Monumental Presidente José Fierro

Etapa: fecha 7

Hora: 9.00 a.m.

Canal: Fanatiz USA

Partido: Newll's Old Boys vs Huracán

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Marcelo Alberto Bielsa

Etapa: fecha 7

Hora: 11.15 a.m.

Canal: Fanatiz USA

Partido: Talleres vs Aldosivi

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Mario Alberto Kempes

Etapa: fecha 7

Hora: 11.15

Canal: Fanatiz USA

Partido: River Plate vs Boca Juniors

Día: domingo 1 de septiembre

Torneo: Superliga Argentina 2019

Estadio Monumental

Etapa: fecha 7

Hora: 3.00 p.m.

Canal: FOX Sports 2, TNT Sports, TyC Sports, ESPN, TV Pública y FOX Sports Premium Argentina.

Apuestas y Pronósticos EN VIVO River Plate vs Boca Juniors: así pagan las casas

Casa de apuestas: Timberazo

River Plate: 2.06

Empate: 3.21

Boca Juniors: 3.52

Casa de apuestas: Inkabet

River Plate: 2.15

Empate: 3.30

Boca Juniors: 3.50

Casa de apuestas: Betsson

River Plate: 2.09

Empate: 3.25

Boca Juniors: 3.50

Casa de apuestas: Te Apuesto

River Plate: 2.08

Empate: 3.10

Boca Juniors: 3.10

Casa de apuestas: bet365

River Plate: 2.20

Empate: 3.20

Boca Juniors: 3.20

Casa de apuestas: bwin

River Plate: 2.15

Empate: 3.30

Boca Juniors: 3.20

Casa de apuestas: Rivalo

River Plate: 2.05

Empate: 3.30

Boca Juniors: 3.50

Casa de apuestas: Betfair

River Plate: 2.00

Empate: 3.25

Boca Juniors: 3.50

Historial de partidos River Plate vs Boca Juniors el clásico vía TV Pública y FOX Sports

River Plate y Boca Juniors (36%) han disputado 372 partidos desde 1908 (2-1 a favor de Boca) hasta el presente 2019. La estadística indica que los Xeneizes registran 134 victorias sobre 115 de River Plate (33%) y 115 empates (30,9%). Una rivalidad eterna.

Ver River Plate vs Boca Juniors en 4K por canal Telecentro y DirecTV

Por primera vez en Argentina, el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors se podrá disfrutar en 4K gracias a la empresa Telecentro a través del canal 4000 de DirecTV y del 4000 de TeleCentro. Cabe señalar que la definición 4k se destaca por cuadruplicar la alta definición del tradicional o Full HD por alcanzar los 4000 pixeles. Una maravilla de los dioses de la tecnología. Bendita sea.

Alineaciones y Formaciones probables del Boca Juniors vs River Plate

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré.

Entrenador: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Andrada; Buffarini, Izquierdoz, Alonso, Mas, Marcone, De Rossi, Villa, Tevez, Obando, Soldano.

Entrenador: Gustavo Alfaro.