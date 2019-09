¡A lo Paolo Guerrero! Croacia libera a Iván Rakitic para que solucione su futuro con Barcelona

El seleccionador de Croacia, Zlatko Dalic, tiene clara las cosas. Si un jugador no está mentalmente bien, no dará lo máximo por su país. Por ello, no llamó a Iván Rakitic para los encuentros clasificatorios al campeonato de Europa. Tiene que “arreglar su futuro inmediato”, dijo el DT.

Y es que este caso se puede vincular al de Paolo Guerrero que no fue llamado por Ricardo Gareca para los amistosos ante Ecuador y Brasil (5, 10 de septiembre). El propio jugador tuvo que llamar al "Tigre" para que no lo convoque y así poder jugar partidos importantes con el Inter de Porto Alegre, club que lo acogió en el peor momento de su carrera (Doping).

Futuro con Barcelona

En rueda de prensa, el seleccionador de Croacia, dijo que “Ivan debe ahora arreglar su futuro inmediato con su club, el FC Barcelona”, afirmó. En su lugar llamó a Marko Rog, del Cagliari.

Como se recuerda, Barcelona tiene intenciones de prestar al mundialista y hay varios clubes. Hoy se cierra el libro de pases, y es fundamental que Rakitic esté concentrado en su futuro.

Juventus pretende a Iván Rakitic para que sea pieza de cambio con Federíco Bernardeschi y pase al Barcelona. La oferta se puede concretar en breve.

Croacia enfrenta dos encuentros

La selección de Croacia disputará dos encuentros ante Eslovaquia y Azerbaiyán (6 y 9 de septiembre), clasificatorios al campeonato de Europa.

Critican a Paolo Guerrero

Respecto a Paolo Guerrero, viene siendo criticado por la FPF (Juan Carlos Oblitas), por pedir no ser llamado a la selección. Incluso, hasta el propio Ricardo Gareca se encuentra contrariado por la decisión del atacante peruano por preferir quedarse en Inter.

Distintos medios hablan de un posible castigo a Guerrero y podría ser no llamado por varios partidos de la selección que se alista para las eliminatorias que arrancan en marzo del 2020.

Como se recuerda, Inter de Porto Alegre vino a Lima para hablar con el presidente de la FPF, Agustín Lozano para pedir que Guerrero no sea llamado. Y es que el cuadro brasileño necesita al delantero para disputar la semifinal de la Copa Brasil con Cruzeiro, fecha que coincide con el amistoso de la bicolor.