Mercado de Pases: ¿Qué ligas de Europa faltan cerrar en el Verano de 2019?

El pasado lunes 2 de setiembre del presente año representó el cierre de pases de la mayoría de mercados en Europa. Poderosos clubes como Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Atlético de Madrid, decidieron cerrar filas con los mejores prospectos del continente.

No obstante, algunas ligas aún no han cerrado como la portuguesa, argentina, catarí, mexicana entre otras. Los rumores en el mercado de fichajes terminaron para la mayoría de ligas, como la española, italiana y francesa, sin embargo, aún pueden darse sorpresas.

El panorama empieza a oscurecerse para Miguel Araujo y Paolo Hurtado, quienes todavía no han definido donde terminarán yendo para la presente temporada: necesitan asegurar continuidad para seguir siendo considerados por Ricardo Gareca en la selección peruana.

La situación para la 'Fiera' no es nada alentadora. Sucede que desde su salida de Talleres de la Superliga Argentina, el ex zaguero de Alianza Lima no ha podido cerrar su fichaje con ningún club hasta el momento. Se habló de un posible traspaso al Feyenoord, pero el club de Renato Tapia decidió ir por el argentino Senesi.

Eso sí, cabe señalar, que a comparación de Hurtado, Araujo, al estar en condición de libre, puede negociar sin problema con los clubes de las diferentes ligas: el cierre del mercado de pases solo se aplica para los jugadores que mantienen vigente contrato.

Por su parte, 'Caballito', actual jugador del Konyaspor, sigue dilucidando sobre su futuro. El también ex jugador de Alianza Lima, según medios de Turquía, posee ofertas de Besiktas, uno de los más históricos de esa liga. Sin embargo, el libro de pases de ese país ya cerró.

Ligas que faltan cerrar el libro de pases | Mercado de Fichajes

Según la información de Transfermarkt, los mercados de pases cerrarán los siguientes días.

UEFA

Abiertos

Portugal: 3 de setiembre.

Bulgaria: 5 de setiembre.

Eslovaquia: 6 de setiembre.

República 8 de setiembre.

Israel: 18 de setiembre.

Cerrados

Italia: 2 de setiembre.

Bélgica: 2 de setiembre.

Dinamarca: 2 de setiembre.

Croacia: 2 de setiembre.

Alemania: 2 de setiembre.

Francia: 2 de setiembre.

Rumania: 2 de setiembre.

Ucrania: 2 de setiembre.

España: 2 de setiembre.

Suiza: 2 de setiembre.

Turquía: 2 de setiembre.

Holanda: 2 de setiembre.

CONMEBOL

Abiertos

Argentina: 24 de setiembre

Cerrados

Chile: 22 de agosto.

Colombia: 6 de agosto.

Paraguay: 2 de agosto.

Brasil: 31 de julio.

Bolivia: 29 de julio.

Venezuela: 26 de julio.

Ecuador: 24 de julio.

Uruguay: 23 de julio.

CONCACAF

Abiertos

Honduras: 5 de setiembre.

México: 5 de setiembre.

Jamaica: 6 de setiembre.

Haití: 10 de setiembre.

El Salvador: 18 de setiembre.

Panamá: 18 de setiembre.

AFC

Abiertos

Camerún: 5 de setiembre.

Costa de Marfil: 12 de setiembre.

Túnez: 15 de setiembre.

Marruecos: 19 de setiembre.

Egipto: 1 de octubre.

Senegal: 3 de octubre.

Cerrados

Ghana: 31 de agosto.

Malí: 31 de agosto.

Nigeria: 30 de agosto.

AFC

Abiertos

Kuwait: 5 de setiembre.

Qatar: 30 de setiembre.

Irak: 1 de octubre.

Australia: 15 de octubre.

Cerrados

Arabia Saudita: 31 de agosto.

Irán: 28 de agosto.

China: 31 de julio.