Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 4 de septiembre de 2019

Partidos de hoy miércoles 4 de septiembre, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros por semifinales en partidos de hoy. de la Copa do Brasil: Internacional vs Cruzeiro, Athletico Paranaense vs Gremio, Copa Argentina, Copa MX, Liga Águila y Copa Bicentenario ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 4 de septiembre

15.00 horas Deportivo Coopsol vs Universitario (Copa Bicentenario)

15.30 horas Sport Huancayo vs Deportivo Municipal

17.00 horas Athletico Paranaense vs Gremio (Copa do Brasil)

19.30 horas Internacional vs Cruzeiro

16.00 horas Unión Magdalena vs Millonarios (Liga Águila)

18.00 horas Atlético Huila vs Cúcuta

20.00 horas La Equidad vs Deportivo Pasto

19.10 horas Atlético Tucumán vs Boca Unidos (Copa Argentina)

19.00 horas Mineros vs Tijuana (Copa MX)

19.00 horas Necaxa vs Celaya

19.00 horas Venados vs Juárez

21.00 horas Chivas vs Correcaminos U.A.T.



COPA BICENTENARIO 2019

Los cuartos de final de la Copa Bicentenario está en marcha. Universitario, que volvió a la victoria el fin de semana, buscará la victoria sobre Deportivo Coopsol (el ganador chocará con Atlético Grau). En tanto, en un duelo de primera división, Sport Huancayo se medirá con Deportivo Municipal.



COPA BRASIL 2019

La Copa do Brasil conocerá a sus finalistas. Paolo Guerrero, que decidió no jugar por la Selección Peruana esta vez, liderará el ataque de Internacional ante Cruzeiro, con la ventaja de la ida 1-0. Antes, Gremio parece tener la primera opción para avanzar, cuando reciba a Paranaense (2-0).



COPA MX - APERTURA 2019

La fase de grupos sigue en marcha en la Copa MX 2019. Tijuana jugará su tercer encuentro, con la necesidad de vencer a Mineros para estar a la expectativa de avanzar de etapa. De cierre, Chivas de Guadalajara, líder en su grupo, recibe a Correcaminos en busca de su segundo triunfo.



COPA ARGENTINA

El único encuentro de la jornada será el Atlético Tucumán vs Boca Unidos, por los dieciseisavos. El Decano viene de vencer 1-0 a Arsenal en la Superliga Argentina el último fin de semana, aunque su rival de turno no será fácil, teniendo en cuenta que eliminó a Racing Club, por penales, en la etapa anterior.



LIGA ÁGUILA

La Liga Águila, torneo de primera división de Colombia, completará sus fechas en deuda. Millonarios chocará ante U. Magdalena y podría convertirse en líder absoluto del Clausura. En tanto, La Equidad, colero, buscará quebrar su racha negativa de 8 partidos sin ganar cuando reciba a un irregular Deportivo Pasto.