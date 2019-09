Lionel Messi: Nueva cláusula le permitiría irse del Barcelona antes de finalizar su contrato

Lionel Messi ha sido uno de los principales artífices para que el Barcelona alcance una de sus épocas doradas en el fútbol. Por ello, la 'Pulga' es catalogado como el gran referente blaugrana de la última década. Además, resulta casi imposible ver a crack argentino con otra camiseta que no sea del Barca.

Sin embargo, en las últimas horas se puso saber que existe una cláusula que le permitiría dejar Barcelona al cierre de la próxima temporada en el caso que sea su intención. Recordemos que el contrato de Lionel Messi finaliza en el 2021.

Asimismo, el acuerdo entre el capitán de la Selección Argentina y Josep Maria Bastomeu, presidente del Barcelona, es similar a los arreglos que hicieron en años anteriores con Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Carles Puyol, ya que se apoya en la lealtad y confianza de ambas partes. Ni los directivos catalanes presionan al jugador para que renueve, ni el futbolista pretende hacer fuerza para marcharse.

Cabe recordar que en el 2017, Barcelona celebró por todo lo alto la ampliación de contrato con Lionel Messi hasta el 2021 tras largos meses de negociaciones con su padre Jorge y manifestó que la cláusula de rescisión pasaba de 250 millones de euros a 700.

Lionel Messi en Barcelona

Lionel Messi llegó a Barcelona con 12 años y hasta el momento ha conseguido 34 títulos (10 Ligas y cuatro Champions League), convirtiéndose en el máximo goleador en los registros de la institución. En varias oportunidades, Messi aseguró que no tiene pensado abandonar Cataluña, porque tanto él como su hermosa familia están muy cómodos en la ciudad.

"Me encantaría, pero no es fácil lo que rodea volver a Argentina. Tengo que pensar en mis hijos, Thiago es más grande y ya toma decisiones con nosotros. No le costaría nada volver a Argentina, pero no deja de ser difícil. Me encantaría sacarme el gustito", confesó Lionel Messi.

