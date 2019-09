Gustavo Matosas tras renunciar a Costa Rica: “No sabía que dirigir una selección era aburrido” [VIDEO]

Las dudas se adueñan de la Selección de Costa Rica, que se acaba de quedar sin entrenador, a puertas del inicio de la fecha FIFA de septiembre. El combinado tico se alistaba para su último juego de preparación antes del inicio de la CONCACAF Nations League, pero solo podrá tener al líder de su plantel, Gustavo Matosas, en el debut, ya que anunció terminar con su vínculo.

El experimentado DT de 52 años fue anunciado oficialmente en Costa Rica en octubre del año pasado, con la clara misión de lograr la clasificación al próximo mundial Qatar 2022, mientras que la Copa Oro sería una etapa de prueba. Los resultados no fueron los esperados para Gustavo Matosas, puesto que quedó eliminado por penales ante México, en los cuartos de final.

Hasta ese entonces, el entrenador no daba indicios de querer abandonar su puesto, además que al ser su primera experiencia al mando de una selección, era probable que atraviese por una etapa de adaptación. Sin embargo, no todo ha sido encantador para Gustavo Matosas en su nuevo cargo y todo lo hizo saber en la conferencia de prensa previa al choque ante Uruguay.

“Sobre todas las cosas, quiero mencionar lo difícil que es dirigir a una selección cuando no tienes el día a día con los jugadores. No me siento productivo, a veces me parece que estoy de vacaciones. Recibo a los jugadores una semana cada dos meses. Pensé que no iba a ser tan costoso...”, explicó el, en teoría, todavía entrenador de la Selección de Costa Rica.

“Sin embargo, siento que la falta del día a día para poder trabajar lo que me gusta en la cancha con los jugadores. No, pesa que necesito el día a día con los jugadores. Eso es lo que más pesó. No es un tema de dónde voy a ir o donde no voy a ir, ni un tema económico”, añadió Gustavo Matosas. En otras palabras, descartó la posibilidad que se vaya por una mejor opción laboral.

Todo ello antes de finalizar con una curiosa afirmación. “Es un tema… yo vivo del día a día, no sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido porque no tienes a los jugadores”, sentenció Gustavo Matosas. Este viernes ante Uruguay y el martes ante Haití, de visita, serán los últimos encuentro que el entrenador encabece. Por el momento, no tiene posibles reemplazantes.