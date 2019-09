Bale lanza fuerte comentario sobre el Real Madrid: “Me consideraron el chivo expiatorio” [VIDEO]

Gareth Bale se ha visto envuelto en toda una polémica con el Real Madrid. El futbolista galés sin embargo, no había hablado una sola palabra sobre los inconvenientes que había tenido dentro del cuadro madrileño sino hasta ahora, que viajó con su selección. El extremo sorprendió con varias confesiones sobre la temporada de verano que vivió en el Real Madrid.

Mucho se habla sobre el tema Bale, sin embargo el futbolista no se había pronunciado hasta entonces, incluso luego de la rueda de prensa que ofreció junto a su selección en donde solo atinó a decir que no había vivido un “verano fácil”, pero nada más. Sin embargo, tras ello, concedió una entrevista a Sky Sports donde profundizó el tema para sorpresa de todos.

El futbolista galés expresó lo siguiente: “Fue difícil para todos, para el equipo y para mí. Me hicieron más culpable que al resto. No hice mucho caso pero no creo que fuera justo. Y ahora, no diría que estoy jugando feliz pero estoy jugando. Soy profesional y hago todo lo que puedo”.

Sin embargo, hubo algo que dijo Gareth Bale que dejó sorprendido a más de uno: “Tras una mala temporada, no solo mía, sino de todo el equipo, he sido considerado el chivo expiatorio”.

Por otro lado, el futbolista expresó algo que ya se venía comentando mucho, pero que no había sido confirmado por él mismo: su felicidad o infelicidad. “"No diría que estoy jugando feliz pero estoy jugando. Soy profesional y hago todo lo que puedo", finalizó.

Finalmente, el deportista habló sobre su futuro en el mundo del balompié: “Me ha sorprendido el cambio de opinión sobre mi futuro. Pero estoy seguro, para ser honesto. de que habrá muchas más turbulencias”, además comentó un poco sobre la relación y lo que se vendrá con el Real Madrid: “Es algo entre yo y ellos, tendremos que llegar a algún tipo de conclusión. Me centré en hacer bien la pretemporada sin saber donde podía acabar", concluyó.



