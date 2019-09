Owen arremete contra exentrenador del Madrid: “Es una basura, acabó con mi carrera” [FOTO]

Michael Owen parece no olvidar lo mal que la pasó cuando fue dirigido por el italiano Fabio Capello mientras este estuvo al mando de la Selección de Inglaterra. El ex Liverpool y Real Madrid volvió a arremeter contra el experimentado estratega dejando duras palabras contra dicho técnico.

Así lo volvió a dejar en claro el propio Michael Owen durante una entrevista para el diario Mirror como parte de la presentación de su libro autobiográfico: "Acabó con mi carrera en Inglaterra, pero ésa no es la razón por la que creo que es basura. Cuando reunió al equipo para su primer entrenamiento, lo primero que notamos es que era muy estricto con el tema de la comida y lo segundo que no sabía hablar ni una palabra en inglés”.

Además, Owen dejó en claro que se sorprendió enormemente cuando se dio cuenta que Capello no hablaba ni una solo palabra en ingles a pesar que entrenaba a la Selección británica para las eliminatorias de Alemania 2006.

"Cuando reunió al equipo para su primer entrenamiento, lo primero que notamos es que era muy estricto con el tema de la comida y lo segundo que no sabía hablar ni una palabra en inglés. Todos nos mirábamos unos a otros. Yo pensaba: "¿Cómo nos va a dirigir este tipo?" Mirando hacia atrás, no tengo ni idea de qué hizo la FA nombrando a alguien que no sabía hablar inglés", afirmó el ganador del Balón de Oro en el 2001.

Para finalizar, Owen aclaró que fue Fabio Capello quien tuvo una clara influencia en su mal momento de su carrera: “No solo interrumpió una carrera internacional que había ganado duramente, sino que también se convirtió en uno de los técnicos menos efectivos de la historia de Inglaterra”.