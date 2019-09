Eden Hazard fue la novedad durante el último entrenamiento del Real Madrid [VIDEO]

Las cosas en el Real Madrid no andan del todo bien. Y es que, en el arranque de La Liga Santander, el cuadro de Zinedine Zidane no ha dejado una buena impresión a pesar de tener en la plantilla a grandes figuras.

Y sumado a ello, el gran fichaje del mercado merengue, Eden Hazard, aún no debutó en el torneo doméstico por una lesión. A pesar de ello, el volante belga fue convocado por su selección para esta doble Fecha FIFA.

No obstante, y confirmando su dolencia, el cuerpo técnico de Bélgica liberó a Eden Hazard por lo que no podrá decir presente con su selección para la clasificación a la Eurocopa 2020. De esta manera, y para buena noticia de Zinedine Zidane, el ex Chelsea volvió a los entrenamientos del Real Madrid.

Hazard junto a los juveniles del Real Madrid y a los jugadores que no fueron convocados por sus selecciones trabajaron este viernes al mando de Zinedine Zidane. Por ahora el cuadro merengue se encuentra en la casilla cinco de la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos, cuatro por debajo del puntero Atlético Madrid.