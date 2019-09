Wanda Nara dispara contra Mauro Icardi: "Ir al PSG fue la peor decisión”

En el último día del mercado de pases, PSG sorprendió a todo el mundo futbolístico al anunciar a Mauro Icardi como su nuevo delantero. El futbolista argentino llegó procedente del Inter de Milán, club con el cual no mantuvo una buena relación en sus últimos meses de contrato.

No obstante, previo al anuncio oficial del fichaje entre Icardi y el PSG, el delantero argentino fue vinculado con varios clubes importantes entre los cuales se encontraba Boca Juniors de su país natal. Por ello, Wanda Nara, en entrevista para el programa Morfi, señaló el deseo que su esposo juegue con la camiseta azul y oro.

"Me gustaría que vaya a Boca. Imagino qué puede sentir un jugador en esa cancha. Yo soy de River, pero no pondría piedras en el camino para que firme. Para mí hubiese sido una súper oportunidad de vivir este embarazo con mi hermana. Me encantaría volver al país y ojalá juegue ahí", señaló la representante de Icardi.

Por otro lado, la expareja de Maxi López criticó el fichaje de Mauro Icardi por el PSG señalando que hubiera sido mejor que este fiche por otro club de Italia y no tener que cambiar de país. De igual forma, Nara indicó que la relación entre el Inter y su esposo no está rota del todo a la cual calificó como una “pausa”.

"El PSG era la peor opción desde la organización familiar, hubiese sido más práctico que aceptara una de las ofertas de clubs italianos. Todas las relaciones tienen crisis y la de Mauro con el Inter empezó a deteriorarse cuando rechazó en enero ser traspasado", precisó.

A pesar de las idas y vueltas, Mauro Icardi es nuevo delantero del PSG. Con la llegada del delantero argentino, el equipo parisino pretende armar un equipo de terror para volver a ganar el torneo francés y ser protagonista de una vez por todas de la Champions League.