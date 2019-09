Internacional vs Sao Paulo [EN VIVO] Jornada 18 del Brasileirao 2019

Premiere EN VIVO Internacional vs Sao Paulo ONLINE | Este sábado 7 de setiembre con Paolo Guerrero por la jornada 18 del Brasilerao. Este cotejo está pactado para las 5:00 p. m. y se realizará en el Estadio José Pinheiro Borda, recinto ubicado en la ciudad de Porto Alegre.

Luego de haber vencido por 3-0 a Cruzeiro por la semifinal de la Copa de Brasil, los ánimos están al tope en Internacional de Porto Alegre. Los dirigidos por Odair Hellmann quieren seguir escalando posiciones y buscarán bajarse a Sao Paulo.

La eliminación ante Flamengo por la Copa Libertadores fue un mazazo del cual el 'Depredador' y sus compañeros tenían que resolver. Aunque parezca un poco difícil de realizar, Internacional tiene chances de quedarse con el título del campeonato brasileño, no obstante, tendrá que empezar a sumar desde ahora si esa es su intención.

Sábado de clássico no Gigante! Após avançar à decisão da Copa do Brasil, Inter volta suas atenções para confronto direto no @Brasileirao. Confira: https://t.co/fmrV2rHcVX 🇦🇹 #VamoInter pic.twitter.com/qtxwA1AqaM